錢少事多高齡化 自願退休老師逐年增

教育現場近年湧起「大退潮」，教育部統計，二○二○年起至今，公立中小學自願退休的教師人數逐年遞增，去年更高達三六一四人，是四年前的近兩倍，除了是因達到可退休年齡的比率逐年增加外，教師過勞和師道不尊，也是讓老師萌生退意的關鍵。

年改前，教師年資滿廿五年即能領一次退，年滿五十歲且教書滿廿五年者，則可月領退休金。年改後，退休金起支年齡為五十八歲，讓許多老師都想要撐到五十八歲再退休。

年改造成的延退趨勢，導致中壯齡教師產生健康問題，有五十歲教師的自律神經老化到七十歲，「吃的藥比吃的飯還多」，若已財富自由，有人寧願放棄月退或領打八折的月退。

台北市中正高中教師賴和隆則說，現在的老師，除了本科專業，還要雙語教學、跨域整合、議題融入、結合在地文化，產業連結，最終產生多元課程。「這樣的薪水是不是有點低？難怪沒什麼老師要做。」

賴和隆說，「年輕的不想進來，在職者急著出去，年紀大的能退就退。」以資訊科為例，高中職現在開始「大退潮」，但以目前招考情形來看，除了報名人數少，品質更是堪慮。更不要說，自一○八課綱以來，很多國中根本沒有聘資訊科技正式教師，供需之間落差很大。

花蓮縣國小教師唐宇新分析，自願退休一種是健康出問題，這正是延退政策下導致的「中壯齡教師必然的健康問題」。另一種是受不了現場的問題，像是行政負荷、怪獸家長等，讓資深老師決定退下來。