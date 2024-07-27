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葉丙成籲「用以致學」 從應用中體會世界的不理想

中央社／ 台北27日電
2024旺宏金矽獎半導體設計與應用大賽頒獎典禮27日在台北國際會議中心舉行，教育部次長葉丙成（圖）出席致詞。中央社
2024旺宏金矽獎半導體設計與應用大賽頒獎典禮27日在台北國際會議中心舉行，教育部次長葉丙成（圖）出席致詞。中央社

教育部次長葉丙成今天在一場活動中提到，過去台灣學子被教導「學以致用」，但當學到一定程度，應朝向「用以致學」，從應用中瞭解真實世界的不理想和不完美，進而體會妥協的藝術。

葉丙成今天受邀出席第24屆旺宏金矽獎半導體設計與應用大賽頒獎典禮，致詞時談及台灣、美國學生的不同。他說，台灣學生都很會考試，但較少思考到的是，用來考試的理論大都很perfect（完美），真實世界卻往往不是如此。

葉丙成說，很多問題都是在實作的過程中才會發現，過去台灣學生都被鼓勵「學以致用」，但當基本知識學的差不多，要進入更高深的領域，更重要的是「用以致學」。

「在你在用的過程中，才會發現真實世界是不ideal的（理想的；完美的），不ideal的世界裡面，要做很多的妥協，這些妥協就是真正art（藝術）的所在。」葉丙成強調，實際應用後，才算真的有學到。他勉勵學子不要只想著考試高分，也要願意把所學應用到真實世界。

葉丙成說，參與金矽獎就是如此，不管有沒有得獎，在實際應用知識過程中練到的功夫，絕對一輩子受用。如果還能從中獲得成就，一定要記住這個「爽感」，因為未來投入業界，遇到更大、更厲害的案子，這種「爽感」將會是最大的動力來源。

半導體 美國 葉丙成

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