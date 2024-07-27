國科會主委籲學子思考社會貢獻 別只想賺代工的錢

國科會主委吳誠文今天出席旺宏金矽獎頒獎典禮，致詞時呼籲學子研究時須思考對人類社會的貢獻，別只想著賺代工的錢。例如做馬達不要只想著提高效能，也要顧及能源效率。

吳誠文今天受邀出席第24屆旺宏金矽獎半導體設計與應用大賽頒獎典禮，面對在場多名理工校院師長，以及電機、電子、資工等領域的學子，他有感而發地致詞了數十分鐘。

吳誠文提到，台灣的馬達效能可以做得非常高，能夠應付國外很高的規格需求，因此行銷世界。然而人們卻鮮少思考，台灣可能有超過一半的電力，都是用在各種大大小小的馬達上，如果能節省20%的電力，提高馬達的能源效率，就不用擔心核能3廠除役的問題了。

吳誠文表示，能源效率絕對是top priority（最優先的項目；當務之急）台灣造就出許多新的科技，但若不注重能源議題，白白消耗大量地球資源，就會把社會帶到一個不好的方向。

「你們到底只是想著賺代工的錢，很大的單你就一直幫他做，還是你想的是對人類社會的貢獻？」吳誠文勉勵學子，IC設計和應用是分不開的，做出的東西對人類社會有顯著的貢獻，才能心安理得，過程中得到的成就感，也遠高於所賺的錢。

談到AI（人工智慧）議題，吳誠文認為台灣若想成為一個人工智慧的國家，必須做到3點，首先是必需要有研究AI「系統」的能力，不能只有研發硬體。第2是要有製造AI系統的產業，而不只是硬體的製造業。

第3個關鍵，吳誠文認為要有使用AI工具的文化，要讓人們普遍知道AI的方法、工具、能力，以及AI的限制，瞭解「什麼可以用，什麼不該用。」如此一來碰到問題，才能好好地使用AI來解決。