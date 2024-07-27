快訊

奧運柔道／林真豪也過頭關 退哥倫比亞好手晉級16強

凱米颱風致高雄淹水…韓國瑜過去清水溝被笑 她貼1照片：現在還笑嗎？

奧運柔道／黃金得分賽三角固取勝 楊勇緯驚險晉級8強

國科會主委籲學子思考社會貢獻 別只想賺代工的錢

中央社／ 台北27日電
國科會主委吳誠文（圖）27日出席第24屆旺宏金矽獎半導體設計與應用大賽頒獎典禮，致詞時特別呼籲學子研究須思考對人類社會的貢獻。中央社
國科會主委吳誠文（圖）27日出席第24屆旺宏金矽獎半導體設計與應用大賽頒獎典禮，致詞時特別呼籲學子研究須思考對人類社會的貢獻。中央社

國科會主委吳誠文今天出席旺宏金矽獎頒獎典禮，致詞時呼籲學子研究時須思考對人類社會的貢獻，別只想著賺代工的錢。例如做馬達不要只想著提高效能，也要顧及能源效率。

吳誠文今天受邀出席第24屆旺宏金矽獎半導體設計與應用大賽頒獎典禮，面對在場多名理工校院師長，以及電機、電子、資工等領域的學子，他有感而發地致詞了數十分鐘。

吳誠文提到，台灣的馬達效能可以做得非常高，能夠應付國外很高的規格需求，因此行銷世界。然而人們卻鮮少思考，台灣可能有超過一半的電力，都是用在各種大大小小的馬達上，如果能節省20%的電力，提高馬達的能源效率，就不用擔心核能3廠除役的問題了。

吳誠文表示，能源效率絕對是top priority（最優先的項目；當務之急）台灣造就出許多新的科技，但若不注重能源議題，白白消耗大量地球資源，就會把社會帶到一個不好的方向。

「你們到底只是想著賺代工的錢，很大的單你就一直幫他做，還是你想的是對人類社會的貢獻？」吳誠文勉勵學子，IC設計和應用是分不開的，做出的東西對人類社會有顯著的貢獻，才能心安理得，過程中得到的成就感，也遠高於所賺的錢。

談到AI（人工智慧）議題，吳誠文認為台灣若想成為一個人工智慧的國家，必須做到3點，首先是必需要有研究AI「系統」的能力，不能只有研發硬體。第2是要有製造AI系統的產業，而不只是硬體的製造業。

第3個關鍵，吳誠文認為要有使用AI工具的文化，要讓人們普遍知道AI的方法、工具、能力，以及AI的限制，瞭解「什麼可以用，什麼不該用。」如此一來碰到問題，才能好好地使用AI來解決。

AI 半導體 吳誠文 國科會

延伸閱讀

打造人工智慧之島 吳誠文：國科會推動跨部會AI應用

回應川普保護費 國科會：半導體產業是生活必須 維持產業發展責無旁貸

國科會委員會 彭双浪盼促AI應用、童子賢提多元能源

打造智慧科技島！ 國科會明年科技預算近1500億

相關新聞

台學生參與MIT國際發表競賽 零浪費App獲最佳設計獎

國立台灣師範大學帶領中學生團隊赴美參與麻省理工學院人工智慧與教育高峰會（MIT AI& Education Summit...

全國科展在大台南會展中心今明開放 104個科教攤位內容精彩

雖受到凱米颱風擾亂全國科展競賽，但科學教育博覽會仍按表定日程，重新於27日上午9點至28日中午開放民眾參觀。台南市政府教...

鍾文音捷克朗讀「別送」 母親病逝讓她反思人生重心

作家鍾文音受邀來捷克的作家閱讀月朗讀「別送」，分享照顧病中母親的經歷與對她的思念。鍾文音說，過去在外浪遊十多年，母親逝世...

「玉山學者計畫」理工領域多 藍智庫：人文領域恐更弱勢

近日教育部宣布，113年「玉山學者計畫」通過55件，為歷年最高，通過率達4成5為歷年次高，亦有3名玉山學者獲得外加年薪5...

國科會主委籲學子思考社會貢獻 別只想賺代工的錢

國科會主委吳誠文今天出席旺宏金矽獎頒獎典禮，致詞時呼籲學子研究時須思考對人類社會的貢獻，別只想著賺代工的錢。例如做馬達不...

葉丙成籲「用以致學」 從應用中體會世界的不理想

教育部次長葉丙成今天在一場活動中提到，過去台灣學子被教導「學以致用」，但當學到一定程度，應朝向「用以致學」，從應用中瞭解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。