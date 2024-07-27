學生創App助農民減少食物浪費 赴美獲最佳設計獎

台灣師範大學帶領中學生團隊，參加美國麻省理工學院主辦的人工智慧競賽，其中一款幫助農民減少食物浪費的「No WasteApp」，獲得最佳設計獎，展現台灣資訊科技教育的成果。

台師大今天發布新聞稿，透過教育部補助的AppInventor創作徵選計畫，科技應用與人力資源發展學系教授許庭嘉帶領優秀中學生團隊，參與美國麻省理工學院舉辦人工智慧與教育高峰會（MIT AI&Education Summit）國際發表競賽，與各國青少年好手同場競技。

其中由宜蘭縣羅東國中教師楊智超指導學生楊師宸、林庚叡、楊師廷開發的「No Waste App」，拿下最佳設計獎。他們從食物浪費議題切入，發現許多農民不擅長自產自銷，導致農產品滯銷問題，於是開發App協助在地小農行銷農產品，增加產值收益。

楊師廷透過台師大指出，為了讓App更貼近使用者需求，團隊須不斷進行訪談，但務農者年齡較長，且大多使用台語（台灣台語、台灣閩南語），溝通遇到不小困難。但也讓他們在過程中，學習到不少的溝通技巧。

楊師廷也提到，團隊不斷思考要怎麼做，才可以讓使用者介面看起來簡潔明瞭，不僅要讓內容可以清楚且完整的呈現，也要可以讓評審能夠理解此手機應用程式想要表達的內容。

到了國際競賽，則要使用全英語發表。楊師宸指出，要在有限的時間內，將作品最好、最有用的一面展現出來，需要許多練習、不斷地成長，才能有完美表現。

台師大安排獲選團隊參與2天1夜的黑客松競賽、培訓工作坊，密集協助團隊。許庭嘉表示，過去高中生才有較多機會到國際上參加資訊相關比賽，現在國中生也可以參與國際競賽和分享，歷練資訊科技和英語表達。感謝教育部和App Inventor基金會建立夥伴關係，共同篩選與培育學生，並補助赴美參賽。