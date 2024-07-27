全國科展在大台南會展中心今明開放 104個科教攤位內容精彩

雖受到凱米颱風擾亂全國科展競賽，但科學教育博覽會仍按表定日程，重新於27日上午9點至28日中午開放民眾參觀。台南市政府教育局表示，104個科教攤位展示非常精采，請民眾把握最後1天半的活動，一起闖關拿獎品。

市長黃偉哲表示，7月22日全國科展開幕頗受好評，受到凱米颱風侵襲停班停課3日，最後沒能完成實體科展評審十分可惜，祝福所有參展學生在8月的線上比賽都能獲得更好的成績。

黃偉哲說，本屆活動最精彩的科學教育博覽會27日全天及28日上午在大台南會展中心舉行，現場將開放給所有市民參觀，歡迎家長帶著小朋友去闖關、學新知、拿大獎。

教育局長鄭新輝表示，本次科學教育博覽會設置4個主題館、104個科教闖關攤位，戶外還有3輛科教巡迴車。其中主題館內各項展示內容都非常吸睛，尤其成功大學前沿量子科技主題館、國家實驗研究院半導體主題館、台灣智駕測試實驗室Dive虛擬展示體驗館及微軟Minecraft小小創世神主題館，都堪稱是國際級的展覽水準，吸引許多民眾及師生駐足參觀體驗，相當熱門。

鄭新輝說，104個科教攤位展示非常精采，達到寓教於樂的效果；例如「AI智能辨識機器人」用AI辨識人的微笑、生氣，看到小朋友對著機器人又笑、又生氣，非常有趣；「科學家的多重宇宙」則利用線索解謎，打開科學寶箱，過關非常有成就感。

教育局表示，闖關獎品非常豐富，包括億載金城砲台造型燈、台南400魔術方塊、商品禮券等；活動最後一天半，將再準備400顆限量扭蛋，扭蛋內藏有行動電源、知名品牌行李箱等大獎。