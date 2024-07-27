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台學生參與MIT國際發表競賽 零浪費App獲最佳設計獎

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國中生團隊設計「No Waste App」，近日在麻省理工學院人工智慧與教育高峰會國際發表競賽，榮獲最佳設計獎。由左至右分別是林庚叡、楊師宸、楊師廷、教授許庭嘉與教師楊智超。圖／台師大提供
國中生團隊設計「No Waste App」，近日在麻省理工學院人工智慧與教育高峰會國際發表競賽，榮獲最佳設計獎。由左至右分別是林庚叡、楊師宸、楊師廷、教授許庭嘉與教師楊智超。圖／台師大提供

國立台灣師範大學帶領中學生團隊赴美參與麻省理工學院人工智慧與教育高峰會（MIT AI& Education Summit）國際發表競賽，學生團隊打造手機應用程式「No Waste App」榮獲最佳設計獎，應用程式旨在減少食物浪費，落實減少碳排放、零剩食。

教育部資訊及科技教育司補助台灣區App Inventor創作徵選計畫，並由台師大科技應用與人力資源發展學系教授許庭嘉帶領中學生團隊，率領由台北市龍山國中教師洪瑞甫指導林承澤、周楷蓉兩位學生的「Bobi App」團隊，以及宜蘭縣羅東國中教師楊智超指導楊師宸、林庚叡、楊師廷的「No Waste App」團隊於近日一同赴美。

高峰會出席人數達350人，「No Waste」團隊於7月25日從愛爾蘭、巴西、香港、印度等幾支代表隊中脫穎而出，榮獲最佳設計獎，為台爭光。

台師大指出，「No Waste App」手機應用程式，主要透過「App Inventor」所設計，團隊成員常在新聞上看到浪費食物的問題，或是同學家中種植作物卻不會自產自銷，導致農作物滯銷。團隊成員期望透過App解決減少碳排放、零剩食，替在地農民解決問題，達成食物不浪費。

本次競賽難度高，學生要在各國好手前於有限時間內以全英文展示系統功能，報告後還需接受評審全英文提問。學生林庚叡表示，製作App過程中最困難的部分是「多重座標」，且國內文獻較少看到，需大量翻閱國外文獻及過去作品設計，耗費許多精力收集資料。

學生楊師廷表示，為了讓App更貼近農民使用，需要與使用者訪談。由於務農者年紀稍長且多數都說台語，溝通上也是一大困難，但透過本次競賽，也學習到不少溝通技巧。

教授許庭嘉說，過去高中生才有較多機會參與國際級資訊競賽，現在國中生也可以參與，同時歷練資訊科技和英語表達實戰。

指導老師楊智超說，從團隊建立到出國比賽期間，學生的主動性和積極性都明顯提升，學生更有能力自行解決問題，不只培養學生解決程式設計的問題，更進一步培養了學生解決生活周遭人、事、物的問題，用自己的能力幫助需要幫助的人。

團隊 應用程式

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