鍾文音捷克朗讀「別送」 母親病逝讓她反思人生重心

作家鍾文音受邀來捷克的作家閱讀月朗讀「別送」，分享照顧病中母親的經歷與對她的思念。鍾文音說，過去在外浪遊十多年，母親逝世讓她驚覺「遠方已不需要奔赴」，對時間格外珍惜。

中東歐著名的文學活動「作家閱讀月」（Authors'Reading Month）在7月展開，鍾文音在捷克布爾諾（Brno）的劇院朗讀「別送」，分享照顧母親的經歷，以及對逝者的思念。

鍾文音接受中央社記者專訪時表示，這次來捷克參加作家閱讀月有種「恍如隔世」的感覺。20多年前曾來捷克旅遊，那時正值冬天，整個城市彷彿籠罩在卡夫卡式的灰暗氛圍；相比之下，這次是夏天來捷克，文學氣氛淡了許多。

談及捷克文學，鍾文音說，卡夫卡對她影響很大，「我幾乎把卡夫卡曾住過的地方每塊磚都踩過了」。她在2007年出版「三城三戀」，正是以卡夫卡最後一位戀人朵拉為視角，書寫他們的愛情故事。

除了卡夫卡，捷克作家米蘭昆德拉對鍾文音在「創作思想」影響深遠。她說，昆德拉將小說推向「哲學化」，使小說不再那麼情節化，而有更多哲學思考。

鍾文音表示，昆德拉很了解年輕人的心境，閱讀他的書，就像與昆德拉對話。此外，昆德拉認為小說不應教條化，不應被道德綁架，應該是藝術的表現，這也影響鍾文音的寫作方式；去年米蘭昆德拉去世，她還舉辦「昆德拉小說的藝術」講座。

鍾文音分享，昆德拉的「生命中不可承受之輕」是她青春時光的重要讀物，多年來，她在旅行中經常攜帶這本書上路。作為背包客，鍾文音在旅途中為了減輕負重，經常把讀完的書頁撕掉；因此「生命中不可承受之輕」每次都沒帶回來，回台後只得重買一本，朋友因此笑稱她是「暢銷書推手」。

●年輕時浪跡天涯 旅行成寫作養分

鍾文音早期作品以旅遊文學為主，例如「大文豪與冰淇淋」記錄她的俄羅斯旅行；「三城三戀」寫墨西哥、布拉格、挪威的愛情故事；「永遠的橄欖樹」中的書寫足跡遍及五大洲，這些題材皆來自她的旅行養分。

她表示，真正的旅行，應該是融入當地、認識當地人，在陌生環境中與自己對話；而非走馬看花，或將台灣的生活習慣帶到異地。

鍾文音說，台灣的旅行文學匱乏，主因是國人對旅行的誤解。大部分人將「旅行」與「觀光」混淆，而缺乏獨自旅行的能力和動力。「旅行文學是一種需要深入在地生活的寫作方式，應該是深入且具有個人眼光的，不能僅僅是觀光指南。」

鍾文音鼓勵，年輕時應把握青春多旅行，因為隨著時間的推移，對世界的好奇心會逐漸消失。而年輕時闖蕩天涯的她，很注重旅程中人與人之間的相逢；現在去旅行，她更在意從中吸取的知識和文化。

●母親病逝成轉捩點 重新思索人生重心

鍾文音這一生足跡遍布各國，但她話鋒一轉，2016年母親生病、2022年病逝，對她來說是人生很大的轉捩點，她突然意識：「沒有想要奔赴的遠方了。」

鍾文音說，母親病重後，讓她更加珍惜時間，知道什麼才是重要的，不再浪費時間在無謂的事情上。「我年輕時把世界地圖囊括在我的內心，可是後來我把媽媽的電動床想像成一張世界地圖。」

在病榻邊服侍母親7年，鍾文音並未停筆，陸續完成「捨不得不見妳」、「別送」與「訣離記」；其中「別送」榮獲2021年台灣文學獎「金典年度大獎」。

她感慨自己年輕時，浪費時間在痛苦與寂寞上，但現在更專注於當下的生活。鍾文音說，她不再寄望於依附關係，「沒人綁得住你，可是相對之下，你也會活得輕飄飄，所以還是要找個重量。當然，文學還是我的重量」。

談到未來寫作計畫，鍾文音說，將撰寫歷史文化題材的小說，也會整理自己的回憶，透過寫作重新審視自己的人生。