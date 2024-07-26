教育部擬改「台灣台語」挨批政治用意 文化部：將辦客語、原住民語論壇

教育部近日擬將「閩南語語言能力認證考試」更名為「台灣台語語言能力認證考試」。「台灣台語」霎時在社會引起各界的唇槍舌戰，除被學者質疑政治用意昭然若揭，更認為閩、客、原住民語等已是公認的國家語言，閩南語單獨列為台語恐有爭議。文化部今回應，絕無排除任何國家語言，未來將專場辦理客語、原住民族語言論壇。

文化部依據《國家語言發展法》規定，將於10月26、27日召開第二屆國家語言發展會議。文化部表示，國家語言發展會議由文化部及客委會、原民會、教育部共同參與，亦邀請各國家語言學者專家及社會大眾，針對國家語言4大議題，以及國家語言政策作為、書面建議用語等進行專題報告及討論。文化部強調，並無排除任何國家語言，且將針對所有國家語言綜合性的進行討論。

文化部指出，《國家語言發展法》規定國家語言指台灣各固有族群使用的自然語言及台灣手語，且所有國家語言一律平等，為研議、協調及推展國家語言發展事務，中央主管機關應召開國家語言發展會議。因此，文化部邀集客委會、原民會、教育部及各地方政府共同參與國家語言發展會議，除邀請各國家語言學者專家進行發表及討論，亦歡迎所有民眾加入議題討論，並無排除任何國家語言的參與。

同時，會議將安排國家語言發展政策、國家語言書面建議用語（含英文名稱）專題報告與討論，以及國家語言意識覺醒－跨領域推廣多元途徑、國家語言在地發展－永續語言特色多樣性、國家語言教學現場－健全學習資源與環境、國家語言專責機構－從想像到實踐之挑戰等4大議題討論，亦是針對所有國家語言開放性的討論，且針對各界關注的國家語言書面建議用語，也提出再次討論機會。

為在正式大會前能更完整搜集各國家語言發展相關建議，文化部除依「國家語言整體發展方案」權責分工，辦理主責的台灣台語、馬祖語及台灣手語專場論壇外，也將與客委會、原民會合作，辦理台灣客語、台灣原住民族語言專場論壇，以利語發大會各議題討論內容更充實、周全。

文化部強調，語言是文化的載體，多元語言是台灣文化的重要資產，每一種瀕臨傳承危機的國家語言都需要尊重及保護，文化部作為國家語言發展主管機關，絕無排除任何一國家語言的可能。