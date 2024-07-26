颱風凱米重創高雄 52校受損初估災損388萬元

颱風凱米重創高雄，高市至少有52所學校有災情，教育局初步統計，校園災損金額達388萬元。其中以美濃區吉東國小最嚴重，教室屋頂浪板等設施破損，初估災損約244萬4900元。

高市教育局發布新聞稿指出，颱風凱米造成校園災損，部分學校有樹木斷裂傾倒及積淹水，七賢國中伸縮白鐵捲門等設施損壞，災損約新台幣28萬6000元。

教育局長吳立森今天到四維國小、美濃區龍山國小、吉東國小與美濃國中、龍肚國小勘查。吳立森說，教育局訂有校園樹木災害搶修復建開口契約，協助各校校園樹木斷枝、傾倒及障礙排除。

吳立森表示，教育局設置11所防災資源中心學校，分別為茄萣國中、阿蓮國中、南隆國中、旗山國中、中庄國中、大灣國中、三民家商、福山國中、小港高中、前鎮國中及大仁國中，共有10部發電機、49支鏈鋸、3支高枝鍊鋸機及10部氣油抽水機，供學校相互支援應變。

美濃國中體育館地下室積水高達110公分，教育局緊急調度旗山、圓富國中抽水機協助抽水，校長利文鳳說明，積水約2至3天可抽完，但底層淤泥有賴國軍協助清除，已向區公所登記申請。

此外，桃源國中也有土石流災情，校長陳世明表示，學校一樓受土石影響，目前道路不通，損失尚難估計。校內無暑期輔導沒有師生受困，將於勤和聯外道路通行後確認災損及復原經費修復。

吳立森也指示，影響校園外人車通行樹倒情形應優先排除，以儘速恢復校園環境及市容，並維護所有人員安全。為維護學校環境衛生，也請各校針對校園積淹水地區，加強清消，避免蚊蟲滋生。

教育局表示，因各區仍有道路中斷、積水等狀況，部分學校無法立即評估災情，教育局請各校於安全無虞狀況下儘速評估災損情形，將彙整各校提報金額後審核必要經費補助，以儘速恢復校園環境。