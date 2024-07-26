快訊

國家要你「自願彈性延遲退休」？中國「65歲退休」說法的社會焦慮感

果粉不用怕！iPhone 16可進台灣開賣了 NCC今宣布修改作業要點

颱風凱米重創高雄 52校受損初估災損388萬元

中央社／ 高雄26日電

颱風凱米重創高雄，高市至少有52所學校有災情，教育局初步統計，校園災損金額達388萬元。其中以美濃區吉東國小最嚴重，教室屋頂浪板等設施破損，初估災損約244萬4900元。

高市教育局發布新聞稿指出，颱風凱米造成校園災損，部分學校有樹木斷裂傾倒及積淹水，七賢國中伸縮白鐵捲門等設施損壞，災損約新台幣28萬6000元。

教育局長吳立森今天到四維國小、美濃區龍山國小、吉東國小與美濃國中、龍肚國小勘查。吳立森說，教育局訂有校園樹木災害搶修復建開口契約，協助各校校園樹木斷枝、傾倒及障礙排除。

吳立森表示，教育局設置11所防災資源中心學校，分別為茄萣國中、阿蓮國中、南隆國中、旗山國中、中庄國中、大灣國中、三民家商、福山國中、小港高中、前鎮國中及大仁國中，共有10部發電機、49支鏈鋸、3支高枝鍊鋸機及10部氣油抽水機，供學校相互支援應變。

美濃國中體育館地下室積水高達110公分，教育局緊急調度旗山、圓富國中抽水機協助抽水，校長利文鳳說明，積水約2至3天可抽完，但底層淤泥有賴國軍協助清除，已向區公所登記申請。

此外，桃源國中也有土石流災情，校長陳世明表示，學校一樓受土石影響，目前道路不通，損失尚難估計。校內無暑期輔導沒有師生受困，將於勤和聯外道路通行後確認災損及復原經費修復。

吳立森也指示，影響校園外人車通行樹倒情形應優先排除，以儘速恢復校園環境及市容，並維護所有人員安全。為維護學校環境衛生，也請各校針對校園積淹水地區，加強清消，避免蚊蟲滋生。

教育局表示，因各區仍有道路中斷、積水等狀況，部分學校無法立即評估災情，教育局請各校於安全無虞狀況下儘速評估災損情形，將彙整各校提報金額後審核必要經費補助，以儘速恢復校園環境。

凱米颱風

延伸閱讀

高屏溪原水濁度今仍5萬NTU 「南化連通管」緊急支援高雄40萬噸用水

凱米釀高雄農損破5千萬！ 3作物損失上千萬 5萬隻雞死亡

高雄各校園總災損已破3百萬！土石灌進桃源國中 損失難估計

凱米颱風洪水沖斷埔里守城橋便橋 縣長承諾今年內重建

相關新聞

颱風凱米影響 專科學力鑑定考試報名再延長到29日

受到颱風凱米影響，教育部今天表示，113年度自學進修專科學校學力鑑定考試的網路登錄後通訊報名，原本延長到今天，因部分縣市...

自學進修專科學校學力鑑定考試報名 延至29日下午5時止

教育部113年度自學進修專科學校學力鑑定考試報名作業，原訂113年7月11日至7月25日受理網路登錄後通訊報名，因受凱米...

教師退休潮／「沒料到教育界如此惡化」 快爆掉的老師 如何逃離情緒黑洞？

不少中小學教師面對愈來愈重的各式壓力，不如歸去。一名申請自願退休的高中教師點出：「年改只是原因之一，更糟糕的是教師法修惡。 」親師溝通不良衍生家長惡意投訴，校園事件處理會議則成了校長惡鬥教師的工具。 他感嘆：「如果知道教育界會惡化成這種景象，我絕對不會投身教育工作。」教師該如何情緒管理、調適因應惡化的職場環境？

反映成本 校方：漲電費是權宜之計

近年受通膨影響，大專校院宿舍經營維護成本節節攀升，近期有不少大學調漲住宿電費，引發討論，學生團體呼籲，無論是住宿費或電費...

大學宿舍電費悄漲 1度飆到6元

今年四月一日起電價上揚，平均漲幅百分之十一，儘管學校等單位凍漲，不過近期數間私立大專校院學校宿舍電費卻悄悄上漲，碰上暑期...

大學住宿費通盤調整難 漲電價變權宜之計

近年受通膨影響，大專校院宿舍經營、維護成本節節攀升，近期便有大學不堪16年凍漲苦撐，需將住宿生電費調整為一度6元。但有學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。