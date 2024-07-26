颱風凱米影響 專科學力鑑定考試報名再延長到29日

受到颱風凱米影響，教育部今天表示，113年度自學進修專科學校學力鑑定考試的網路登錄後通訊報名，原本延長到今天，因部分縣市仍停課，再延長到29日，以郵戳為憑。

學力鑑定考試是讓失學國民自修、或是自學學生透過測驗，取得相當於各學校教育階段畢業程度的學力，進而提升社會競爭力，或是用於後續工作及升學需求。

113年度自學進修專科學校學力鑑定考試報名作業，原訂7月11日到25日受理網路登錄後通訊報名。因颱風凱米來襲、多個縣市停班停課，教育部日前宣布截止時間延長到26日。

教育部今天再發布新聞稿指出，由於今天仍有雲林縣、高雄市等部分縣市停課，登錄報名資料的截止時間，再延長到29日下午5時。

教育部表示，請考生務必於截止時間前，將繳費收據、報名表件及相關證明文件等資料，以限時掛號寄出，以郵戳為憑，逾期不受理。