自學進修專科學校學力鑑定考試報名 延至29日下午5時止

不少中小學教師面對愈來愈重的各式壓力，不如歸去。一名申請自願退休的高中教師點出：「年改只是原因之一，更糟糕的是教師法修惡。 」親師溝通不良衍生家長惡意投訴，校園事件處理會議則成了校長惡鬥教師的工具。 他感嘆：「如果知道教育界會惡化成這種景象，我絕對不會投身教育工作。」教師該如何情緒管理、調適因應惡化的職場環境？

2024-07-26 07:30