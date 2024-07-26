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自學進修專科學校學力鑑定考試報名 延至29日下午5時止

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
113年度自學進修專科學校學力鑑定考試報名作業受颱風影響，延至29日下午5時止。本報資料照片。
113年度自學進修專科學校學力鑑定考試報名作業受颱風影響，延至29日下午5時止。本報資料照片。

教育部113年度自學進修專科學校學力鑑定考試報名作業，原訂113年7月11日至7月25日受理網路登錄後通訊報名，因受凱米颱風來襲，教育部於25日宣布，原定報名截止時間延長至26日，惟凱米颱風持續影響，依行政院人事行政總處26日雲林縣、高雄市等部分縣市停班停課的公告，該考試網路登錄報名資料將再延至29日下午5時止，並請考生於29日前將繳費收據、報名表件及相關證明文件等資料以限時掛號寄出（以郵戳為憑，逾期不予受理）。

凱米颱風 教育部 網路

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