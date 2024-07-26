華梵大學放寬熟齡學生修課規定 鼓勵客製課程

華梵大學推廣全齡大學理念，目前已有近3成大學部學生是40歲以上或退休人士。校方今天宣布放寬熟齡學生修課畢業規定，可免修通識課、無必修學分限制等，更方便客製課程。

華梵大學今天發布新聞稿，如果以40歲作為熟齡定義，目前全校大學部有28%熟齡學生，若再加計碩博士班，比率更達48%。其中佛教藝術系學士班熟齡學生比率，更是高達76%。

華梵大學校長林從一表示，5年前獲教育部許可開放全系所單獨招生，校方決定推動「混齡學習」、「全齡大學」的實驗改革，目前已有顯著效果。

林從一指出，熟齡者重返校園，大多不是為了學位、賺錢與就業，而是為興趣而讀書，與年輕學生不同。華梵校園內經常可見高齡學生留校創作到半夜，旺盛的求知慾和學習動機無形中也感染了年輕學生更加努力學習。

華梵透過全齡大學調查研究計畫，今年領先國內各校制訂「熟齡學生修課及畢業規定」，依不同條件為熟齡學生量身打造專屬的修課畢業模式。

華梵大學教務長簡江儒表示，考量熟齡學生對英語的需求度較低，學校特別放寬修課彈性。入學年齡達50歲以上的大學部學生，可免修英文通識課程，體育課也特別規劃「八段錦」等適合熟齡者體力的運動。

另外，對於入學年齡達65歲以上的大學部熟齡學生，華梵更取消所有必修，並免修通識課程，學生只需修滿該科系專業科目68學分，其餘學分數皆開放本系與跨系自由選修，合計修滿128學分經考核通過即可畢業。

除了年齡條件之外，對於擁有大學學歷，再到華梵就讀第2個學位的專業人士，學校也特別給予免修通識課的學習彈性。

今年50歲、開設室內設計公司的李泳樟，就讀智慧生活科技學系4年下來總計修了170多個學分。他表示，到華梵念書不是為了文憑，而是考量課程活用度高，老師手把手的教學讓他學得更精通，「念上癮了捨不得離開」。

目前擔任威盛保險經紀人公司董事的汪育朱，在取得華梵美術系碩士學位後又續攻佛藝系雙碩士，現在則又回頭報考佛藝系學士班，重做大一新鮮人。63歲的她志在學習，不在畢業，想花更多時間留在學校這座寶山內修讀更多有趣的課程。