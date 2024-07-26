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反映成本 校方：漲電費是權宜之計
近年受通膨影響，大專校院宿舍經營維護成本節節攀升，近期有不少大學調漲住宿電費，引發討論，學生團體呼籲，無論是住宿費或電費，都應與學生代表充分討論，尊重學生立場。但有學校私下指出，近年要整體調漲住宿費很困難，因為需和學生協商，最終又可能不過關，調漲電費是相對容易的權宜之計。
中央大學學務長林沛練日前於全國教務經營會議上分享，調漲住宿費，學生多於第一時間反對，以中央為例，過去長期未調漲，規畫各棟宿舍需調整二成至二成五，但學校公布收支盈餘，又經一至兩年溝通，最後經折衷，分四年調漲到位，並更新設備，反映每棟宿舍應有的經營成本。
但有大學高層表示，近年電價、宿舍維運、人事費等節節攀升，學校無奈要反映成本，但調整宿舍費用素來困難，必須和學生協商、開公聽會，大費周章又可能不過，或者打壞和學生代表關係，導致漲電費，對學校來說，是相對容易使力的權宜之計，至少轉個彎彌補宿舍費用難調的困境。
台灣學生聯合會理事長翁歆媃則認為，「住宅租賃定型化契約應記載事項」新制已於七月中旬上路，大專校院宿舍若需另外收取電費，也應該參考，每度電費不得超過電費單當期每度平均電價。
翁歆媃談到，無論是整體宿舍費用或單一電價，學校都應與學生代表與會討論決議、尊重學生立場，也希望教育部盡量了解，是否有學校藉電費為名，過度收費等情事。
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