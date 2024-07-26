大學宿舍電費悄漲 1度飆到6元

今年四月一日起電價上揚，平均漲幅百分之十一，儘管學校等單位凍漲，不過近期數間私立大專校院學校宿舍電費卻悄悄上漲，碰上暑期用電高峰，部分學校一度電從原本的三元，漲至五點五元甚至六元，一口氣翻倍調漲，引發學生不滿。學校端強調「不得已」，若不漲將無法支應成本。

本報掌握，輔仁大學於四月電價調漲後，陸續召開行政會議、宿舍臨時會等，最後於校務會議通過調漲宿舍電費，一度電價從三元漲至六元，本月初開始實施。

無獨有偶，不少大專校院也在今年電價調漲後，悄悄漲價。其中台大ＢＯＴ委託民間經營的太子學舍九月起，一度電漲至四點六元，元培醫事科大基泰宿舍，非夏季電費由一度五元調整為五點五元，夏季電費則調整為六元，今年六月中旬上路。

台大表示，政府雖補助大學電價，但僅補助教學單位，不包含學生宿舍用電，目前暫時沒有調漲校內學生宿舍電價計畫。

輔大則回應，自九十六學年起宿舍冷氣電費收費就為每度三元，已凍漲十六年，唯獨近年剛落成的宜聖學苑一○八學年啟用收取一度四元。但一一二年全校夏日用電統計，需支付給台電一度平均三點七四元，還不包括電力系統、冷氣、電表、安全用電設施等汰換、修繕。

輔大指出，學校向學生收一度三元，已不敷支應電費和相關設施費用，因此才決議調漲，為體恤家長負擔，此次調漲後承諾未來五年凍漲電費。

暨南大學校長武東星認為，教育部歷來認為宿舍屬「自償性」，如過去興建宿舍，政府頂多補貼貸款利息，主要費用多要由收取住宿費等承擔，近年宿舍興建、維運等成本都在漲，才會反映於向學生收取的費用上。