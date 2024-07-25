大學住宿費通盤調整難 漲電價變權宜之計

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
碰上暑期用電高峰，部分學校一度電漲至5.5元甚至6元，引發學生不滿，其中輔大一度電從原本的3元漲至6元，形同翻倍。對此，學校端也表示「不得已」，若不漲價將無法支應成本，輔大強調，體恤家長經濟負擔，此次調漲後，承諾未來5年凍漲電費。記者葉信菉／攝影
碰上暑期用電高峰，部分學校一度電漲至5.5元甚至6元，引發學生不滿，其中輔大一度電從原本的3元漲至6元，形同翻倍。對此，學校端也表示「不得已」，若不漲價將無法支應成本，輔大強調，體恤家長經濟負擔，此次調漲後，承諾未來5年凍漲電費。記者葉信菉／攝影

近年受通膨影響，大專校院宿舍經營、維護成本節節攀升，近期便有大學不堪16年凍漲苦撐，需將住宿生電費調整為一度6元。但有學校私下指出，近年要整體調漲住宿費很困難，需和學生協商，最終又可能不過關，調漲電費則是相對容易的權宜之計。對此，學生團體也呼籲，無論是住宿費或電費，都應與學生代表充分討論，尊重學生立場。

中央大學學務長林沛練日前於全國教務經營會議上分享，調漲住宿費學生多於第一時間反對，以中央為例，過去長期未調漲，但學校將收支盈餘等向學生公布，再經一至兩年溝通，本來預計一次漲足，但經過折衷後分四年調漲到位。

當年中央大學規劃各棟宿舍需調整20%至25%，但分作四年調漲並更新設備，林沛練表示，今年已達當時預計的調整額度，反映每棟宿舍應有的經營成本。

但有學校高層表示，近年電價、宿舍維運、人事費等節節攀升，學校無奈要反映成本，但要調整宿舍費用素來困難，必須和學生協商、開公聽會，大費周章但又可能不過，或者打壞和學生代表關係，於是漲電費等到是學校相對容易使力的權宜之計，至少轉個彎彌補宿舍費用難調的困境。

台灣學生聯合會理事長翁歆媃表示，「住宅租賃定型化契約應記載事項」新制已於七月中旬上路，大專校院宿舍若需另外收取電費，也應該參考，每度電費不得超過電費單當期每度平均電價。

翁歆媃談到，無論是整體宿舍費用或單一電價，學校都應與學生代表與會討論決議、尊重學生立場，也希望教育部盡量了解，是否單有學校藉電費上漲過度收取電費等情事，或未完善溝通流程。

住宿 宿舍 調漲

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