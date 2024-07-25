大專校院宿舍電費「漲聲響起」 一度6元直逼校外租屋

今年四月一日起電價上揚，平均漲幅11%，台電承諾學校等單位可凍漲，但明年起漲幅差額將由教育部補助。但近期數間私立大專校院學校宿舍電費均悄悄上漲，碰上暑期用電高峰，部分學校一度電漲至5.5元甚至6元。對此，學校端也表示「不得已」，若不漲將無法支應成本。

本報掌握，近期老牌私校輔仁大學於四月電價調漲後陸續召開行政會議、宿舍臨時會等，最後於校務會議通過調漲宿舍電費，一度電價從3元漲至6元，本月初即開始實施。有學生私下向本報表示，暑期還要住宿，這下冷氣真的要省著吹了。

本報經查，無獨有偶，不少大專校院均於今年電價上漲後悄悄漲價，台大太子學舍九月起一度電也將漲至4.6元，元培醫事科大基泰宿舍電費也調漲，非夏季電費由一度5元調整為5.5；夏季電費則調整為6元，今年六月中旬新價格已上路。

電費價格堪比校外租屋，台大表示，政府雖補助大學電價，又僅補助教學單位不包含學生宿舍用電，但暫時沒有調漲校內學生宿舍電價計畫。

暨南大學校長武東星說明，今年未漲宿舍電費，但教育部歷來認為宿舍屬自償性質，如過去興建宿舍政府頂多補貼貸款利息，主要費用多要由收取住宿費等承擔，也因此經營方式多是收支對列、宿舍專款專用。以暨大為例，如近年要汰換四百台宿舍冷氣，也是向校務基金先借用，宿舍未來則需要花七年時間攤平償還。

武東星說，由於宿舍自償性質，又近年宿舍興建、維運等成本都在漲，不少學校才會反映於向學生收取的費用上，但住宿生付錢，金額全數用於住宿維運和住宿生身上，相信多數學校也不會藉此向學生牟利。

輔大則回應，自96學年起宿舍冷氣電費收費就為每度3元，已凍漲16年；唯獨近年剛落成的宜聖學苑108學年啟用收取一度4元。但112年全校夏日用電統計，需支付給台電一度平均3.74元，還不包括電力系統、冷氣、電錶以及安全用電設施等汰換、修繕與保養。