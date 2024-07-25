教育部統計：全台38校受災、災損初估484萬
根據中央氣象署15時資訊，中度颱風凱米相對位置位於馬祖南南西方約110公里之處，以每小時16公里速度，向北北西轉西北進行，氣象署預估今天深夜台灣將陸續脫離暴風圈，教育部也統計截至今天15時，全台共有38校受災，初估金額新台幣484萬元。
教育部指出，以花蓮縣共12校受損最多，其次則為台南市9校、高雄市6校。花蓮縣學校災損達133萬，台南市則為123萬、高雄市約85萬。
若以學校區分，教育部表示，台南市佳里國小災損91萬最高，主因為通學步道樹木倒塌、五樓木質地板積水、保全室和行政大樓前積水；花蓮縣化仁國中災損約64萬，主則是穿堂鐵門斷裂、地下室污水處理馬達損毀等；另新北市秀峰高中也有約50萬災損，主因為教學大樓部分屋頂遭吹飛。
教育部指出，災後復原時，學校會再回報災損金額並由教育主管機關陳報行政院。
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