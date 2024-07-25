教育部統計：全台38校受災、災損初估484萬

2021年起，公立中小學教師自願退休人數逐年遞增，2023年已達3614人，較2020年翻倍，湧現大「退」潮。年改導致延退，但行政過勞、師道不尊，不僅教師專業遭弱化，甚至因教學壓力爆棚健康亮紅燈，不少教師寧願放棄或只領八折月退，揮揮衣袖離去。

2024-07-25 07:30