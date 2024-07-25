大校包小校、偏鄉補助建功 宜蘭營養午餐較無食材成本問題
營養午餐眉角多，尤其偏鄉地區運輸成本高、食材成本難壓低，團膳業者往往不願投標。宜蘭偏鄉學校較無這類問題，大多可以順利招標；業者指出，宜蘭的慣例是大校包小校，提高食材需求數量，至於更偏遠的鄉鎮，政府推出偏鄉補助，降低食材採購與交通成本，利潤足夠。
宜蘭有大同、南澳2個山地鄉，分別從2022年、今年開始辦理偏鄉中央廚房計畫，此前多是由各校聯合採購食材，再帶回各自學校廚房。大同國小校長李瑞甯表示，以前偶爾會遇到投標廠商不足甚至流標，最後還是能標出去；東澳國小校長鄔誠民說，較未遇到廠商不願投標的狀況。
李姓業者經營團膳多年，今年首度投入營養午餐，服務偏鄉學校，認為主要問題是食材的價格；米和有機蔬菜從縣內取得問題不大，履歷蔬菜和肉品大多要從外縣市進貨，偏鄉學校需求較低，難以大量進貨就無法壓低成本，尤其營養午餐的價錢本就偏低，「打平成本確實不容易。」
另一方面，規模較大且經營營養午餐業務較久的賴姓業者指出，以他的經驗是有辦法賺取足夠利潤的，可以分成2種狀況。第一種狀況是非偏鄉但規模較小的學校，宜蘭大多採取大校包小校，想要做大校的單子，就要一起做小校，所需食材數量也會上升，可以壓低成本。
第二種狀況就是偏鄉學校，賴姓業者回憶，曾經支援過1所偏鄉學校，政府會給予偏鄉補助，包含食材配送與食材採購2種，用公里數計算，以他的經驗為例，跑一趟5公里左右就補助900元，都可以打平配送費用了。這2種狀況業者能賺到足夠利潤，才願意投標，「賠本生意沒人做。」
教育處表示，目前縣內沒有接到校方反映營養午餐招標困難的狀況。縣府2022年9月啟動營養午餐3.0計畫，將營養午餐經費提高到45元，再補助每人每餐10元、偏鄉14元，搭配行政院偏鄉中央廚房計畫，也加碼辦理集中式廚房提高品質，去年滿意度達9成。
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