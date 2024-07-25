基隆找回中輟生有成 23友善店家當「社區師傅」拉一把

基隆市輔導諮商中心結合23家友善店家，讓店家擔任「社區師傅」角色，提供中輟或長期缺課學生職業探索及工作體驗等，比如去餐廳學習西餐烹飪、咖啡店學泡咖啡、電腦店修電腦髮等，很多中輟生學到一技之長，找到興趣重返校園。112學年中輟學生較上學年度大幅減少50%，輟學率創近年新低，中輟生的復學率也提升至90%，

教育處日前召開「市級中輟督導會報暨強迫入學委員會議」，邀集市屬國中小56位校長及各網絡相關單位，透過業務執行情形報告與各單位的經驗分享，強化中輟學生通報、協尋家訪、復學輔導等，以有效協助中輟生復學。

教育處指出，基隆市112學年上學期中輟人數30人，成功輔導28人復學，較上一學期輟學人數降50%，中輟生的復學率也提升至90%，相較去年同期全國排名名次進步13名，輔導具成效。

為降低中輟率，市府提供各校開設高關懷及彈性課程，給予高關懷孩子個別化輔導，基隆市輔導諮商中心結合23家友善店家成立社區師傅，提供九年級中輟或長期缺課學生職業探索及工作體驗等，引導學生重返校園。曾有一名女學生3年中輟8次，透過老師家訪、社工及警察輔導勸說，最後重返校園。

特殊教育科長李上泰表示，中輟生成因複雜，主要是家庭經濟、隔代教養問題，不少學生父母在外工作，學生對阿公阿嬤的管教較疏離，對上學產生倦怠感；其次是功課跟不上同學，對課程沒有興趣，導致不想升學。

李上泰說，為找回中輟生，需深耕中輟預防與復學輔導工作，老師除要掌握學生的狀況外，落實三級輔導工作與跨單位合作，長期追蹤中輟個案，視學生輔導需求彈性安排個別化課程。