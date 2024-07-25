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技能檢定、即測即評遇停班課 1個月內可申請退費

中央社／ 台北25日電

颱風凱米襲台，多個縣市停止上班上課。勞動部勞動力發展署技能檢定中心表示，應檢人若因停班停課而無法參加測試，可於1個月內檢附證明文件依規定申請退費

受颱風凱米影響，多個縣市連續兩天停止上班上課，連帶造成全國技能檢定、即測即評及發證技能檢定及專案（含在校生）等技能檢定測驗因此停止辦理測試。

技檢中心公告指出，全國技能檢定、即測即評及發證技能檢定及專案（含在校生）等技能檢定測驗若受颱風影響，依承辦單位所在當地縣市政府公布停止上班上課情形，測試即停止辦理，測試日期將另行再通知，並於承辦單位網站公告。

技檢中心也提到，應檢人如果因承辦單位所在地，居住地或前往參加測試必經途中任一縣市政府公布停止上班、上課，而無法參加測試，可於事由發生日起1個月內，依規定程序檢具證明文件向技檢中心（全國檢定）或受理報名單位申請退費。

停班停課 凱米颱風 退費

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