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私幼案遭外界批拖延 北市府將落實三階段知會避免橫向溝通斷線

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市私幼案持續延燒，各界直指2022年發生首例通報，在調查過程中有瑕疵，當是局處社會局、教育局調查溝通過程中有瑕疵，市府研擬未來會將「三階段」知會，告知相關局處，讓溝通不會產生時間差。圖／聯合報系資料照
北市私幼案持續延燒，各界直指2022年發生首例通報，在調查過程中有瑕疵，當是局處社會局、教育局調查溝通過程中有瑕疵，市府研擬未來會將「三階段」知會，告知相關局處，讓溝通不會產生時間差。圖／聯合報系資料照

北市私幼案持續延燒，各界直指2022年發生首例通報，在調查過程中有瑕疵，狼師未即時被停職，讓更多悲劇發生。市府也直言，案件當初柯市府任內社會局、教育局流程上有缺失，將由副市長林奕華檢視流程改革，社會局官員也透露，改革面向主要將針對行政流程應更加快速，更確立未來跨局處案件，要有三階段知會，但在量能上如何達到平衡，府內還需討論。

議員昨踢爆前市長柯文哲任內的社會局家防中心，在2022年接獲該案首例通報後，直到教育局接到知會單，整整50天無任何作為，後續也沒有追蹤調查，雖市府澄清2022年7月7日案件通報，到8月25日教育局收到家防中心通報單，這段期間有調閱監視器、也有開會討論此案，不過社會局、教育局調查過程中

社會局官員直言，在私幼案調查過程行政機關依法、依流程通報，但細節或法令上是否存仍有精進之處，是市府現階段需討論的，外界所質疑的從權責機關接獲通報到知會單給相關局處時間拖太久，但事實上衛福部相關作業流程中，並未規範從知悉案件到通報相關局處的時間，且知會單內容案件調查必須要有一定完整性，相關人員在事件調查完後第一時間就會開知會單。

該官員說，府內也有共識研擬將行政檢核拉高，將確立三階段知會通則，包含通報單、社工完成調查報告評估、發出公文給相關局處縮短整個流程，只是須考量行政資源問題，目前府內也都在密切討論，才能將流程修正到位。衛福部後續也將邀集地方政府，就知會時程做出檢討

該官員也說，接下來也會提出修法建議，針對托嬰中心負責人有嚴重違法情事，社會局除了廢止機構設立許可，更會向中央建議對於「兒童托育服務法」的修法，應參考「幼兒教育及照顧法」，制定不得擔任負責人或工作人員（包含主任、托育人員、廚工等）的限制。

托育 教育局 衛福部

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