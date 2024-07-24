大專生教育優先區辦營隊 6千餘中小學生免費參加

今年暑假，教育部共補助178梯次的營隊活動，大專生組成團隊前往教育優先區服務，讓6000多名中小學生免費參與，擴展課外視野並培養生活適應、問題解決的能力。

每到暑假，家長們總是苦惱要如何安排孩子們的活動，偏鄉地區資源不如都會豐富，教育部於是鼓勵大專學生組成團隊，前往舉辦營隊活動，一方面發展服務精神，一方面也讓偏鄉學生度過充實的暑假。

教育部今天發布新聞稿，台北醫學大學「楓杏醫學青年服務團」今年申請4件服務案，大隊長、護理系學生陳育忻生長於澎湖，從小到大參加了無數次服務團舉辦的營隊，從而開啟生物醫學領域的興趣。如今陳育忻成為服務者，深感「在需要的地方，看見自己的責任」，期許營隊傳統能夠不間斷傳承下去。

國立台北教育大學共申請9件服務案，其中「語文與創作學系系學會」服務地點擴展到金門縣，營隊融入科學小遊戲與藝術手作課程，希望小朋友能對自然、藝術產生興趣。

教育部指出，今年暑假有3000餘名大專生參與計畫，包含服務性、康樂性、體能性、學藝性及自治性等各類專門領域，未來也會持續辦理，由大朋友帶領小朋友們玩轉學習。