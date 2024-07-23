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大成商工財務未核報引關切 校方：整備中會依時程報部

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林大成商工因財報未依規定報部，是否被停招處分，今天被教育部提出討論，決議觀察到年底，校方作出回應指財報時程已定，都沒問題。記者蔡維斌／攝影
雲林大成商工因財報未依規定報部，是否被停招處分，今天被教育部提出討論，決議觀察到年底，校方作出回應指財報時程已定，都沒問題。記者蔡維斌／攝影

雲林縣私立大成商工因財務報表未依規定時間核報，是否遭停招處分，今天教育部私立學校諮詢會討論結果決定再給該校機會延至年底核報。大成商工今天下午回應指出，因過去從105年迄今沒依規定時間核報，校方已請會計師積極進行整備，預定近期送董事會通過再送國教署核備即可完成手續，目前一切順利，並也已向教育部說明報部時程了。

教育部今天討論私校財報及相關處置，雲林縣大成商工因財報未依規定時間核報，相關處分一度被提出討論，最後諮詢會決定再給該校機會，展延到年底若未核報再作處理。

對此，大成商工校長林志忠今天下午指出，私校的預、結算表依規定要按月核報，但該校自105年至今年未依規定核報，對此，校方已向教育部提出說明，指該校已請會計師出具預、結算的查核報告及補充說明書，目前正積極整備中，預定近日內送董事會審核後，即可報國教署核備。

林校長指出， 目前該校的教職員薪資發放都很正常，財務也沒問題，主要是過去未核報的預、結算書的整備須要一段時間，預定今年9至11月可完成，校方已向教育部說明核報的時程，所以沒什麼問題。

大成商工 教育部 會計師

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