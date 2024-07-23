聽新聞
test
0:00 / 0:00
大成商工財務未核報引關切 校方：整備中會依時程報部
雲林縣私立大成商工因財務報表未依規定時間核報，是否遭停招處分，今天教育部私立學校諮詢會討論結果決定再給該校機會延至年底核報。大成商工今天下午回應指出，因過去從105年迄今沒依規定時間核報，校方已請會計師積極進行整備，預定近期送董事會通過再送國教署核備即可完成手續，目前一切順利，並也已向教育部說明報部時程了。
教育部今天討論私校財報及相關處置，雲林縣大成商工因財報未依規定時間核報，相關處分一度被提出討論，最後諮詢會決定再給該校機會，展延到年底若未核報再作處理。
對此，大成商工校長林志忠今天下午指出，私校的預、結算表依規定要按月核報，但該校自105年至今年未依規定核報，對此，校方已向教育部提出說明，指該校已請會計師出具預、結算的查核報告及補充說明書，目前正積極整備中，預定近日內送董事會審核後，即可報國教署核備。
林校長指出， 目前該校的教職員薪資發放都很正常，財務也沒問題，主要是過去未核報的預、結算書的整備須要一段時間，預定今年9至11月可完成，校方已向教育部說明核報的時程，所以沒什麼問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言