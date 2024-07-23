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更多資源挹注中學端 大同大學、私立大同高中法人合併

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部今天召開第13屆私立學校諮詢會第五次會議，會中委員決議同意大同大學與私立大同高中兩法人合併案。聯合報系資料照片
教育部今天召開第13屆私立學校諮詢會第五次會議，會中委員決議同意大同大學與私立大同高中兩法人合併案。聯合報系資料照片

教育部今天召開第13屆私立學校諮詢會第五次會議，會中委員決議同意大同大學與私立大同高中兩法人合併案，大同大學校長何明果指出，兩校一直以來都共用一個校園，只是設有兩道校門，如今董事合併，屆時校務規畫將更有效率，大學有更多資源可挹注高中、上課都能更活潑。

私校諮詢會委員今天決議，同意財團法人大同大學與台北市私立大同高級中學法人合併案，合併後則更名為「協志學校財團法人」。一名私校諮詢會委員表示，該案本為兩組董事會成員，或上委員通過合併案，合併後學校董事會將併為一組人馬。

該名委員談到，該案性質比較單純，屆時董事會合併後校務運作上不必開兩次會、部分財務也能流通。大同高中經營、財務上都沒有問題，只是將兩塊招牌合併，屆時運作上會更順利。

何明果表示，兩所學校都是由大同公司前身、協志商號負責人林尚志所創立，一所高中、一所大學，但都使用同一個校園，依法設立兩到校門，「但兩間學校一直以來都像一件事。」

何明果說，本次報請董事會合併先前已經思考了好幾年，「合併才比較合理。」屆時兩校不會改名仍保留大同，大同中學也不會是附屬高中形式，但將更有利於兩校未來發展、校園規劃，如教學資源可流通、高中上課也能更活潑，「對高中資源會增加很多。」事務決議亦不需要再開啟兩次董事會。

大同大學 教育部 校園

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