嘉縣藝文直達車開眼界 113年度參與學生估增至9千人

文化部補助嘉義縣「藝文直達車」活動，去年度國中、小學生參加人數約6000人，因藝文展覽啟發美學、打開孩子們眼界，頗受好評，縣府文觀局指出，今年度增加直達車車次，預計9000人參加。

嘉義縣政府文化觀光局今天告訴中央社記者，縣府獲文化部補助在112年至113年度推出藝文直達車活動，規劃10條藝文場館參訪路線，帶領國中、小師生親臨各藝文場館，去年度出車200車次、共6000人參加，反應佳。

為此，今年度直達車增加車次至300車次，文觀局預估將有9000名學生參加，合計2年參訪藝文場館學生約15000人次。

文觀局表示，縣府特別為參與112年度「藝文直達車」活動的學生，舉辦觀後感作文比賽，共有300人投稿，分成A、B、C三組，各組取前3名與佳作，今天在縣府由縣長翁章梁頒獎。

翁章梁說，文化是整個生活的根本，台灣很多文化場館都值得參觀，整體設計與先進國家不相上下，讓小朋友去瞭解展覽的設計規劃與展館建築物本身設計美學，都是非常好的教育訓練。

參與活動學校師長表示，參加藝文直達車活動，豐富了孩子們的學習，觸發了思考、開創了眼界；另外，透過徵文比賽，讓孩子們用文字書寫記錄，不但提升語文能力，更鼓勵學生參訪時能主動學習。