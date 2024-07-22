銘傳產品設計課導入生成式AI 助圖像創作啟發創意

因應全球AI浪潮，銘傳大學商品設計系在「產品設計」課導入生成式AI，做為設計圖形與影像的創作工具，以提高創意啟發以及設計構想的完整性。

銘傳大學今天發布新聞稿指出，銘傳設計學院商品設計系教師林福年從設計角度出發，在「產品設計」課程導入生成式AI軟體，指導學生從產品企劃、設定關鍵字、構想草圖開始，運用AI輔助生圖，並從草圖與AI生圖中整合比較，重新繪製草圖與製作草模，最後再透過AI生圖方式，選出最接近設計師想法的概念。

林福年表示，將生成式AI做為設計圖形與影像的創作工具，如何下「咒語」，會間接或直接影響創作結果與品質的產出，如何訓練學生在探索過程中有目的地使用AI，以取得理想作品或獲得令人驚喜的創作，是未來重要的教學趨勢。

「AI輔助可快速提高創意啟發以及設計構想的完整性」，林福年認為，手繪能力、手作模型能力、素描透視空間等傳統訓練課程，仍是設計科系學生最重要的基本功，在訓練學生擁有扎實設計基礎後，再學習操作AI、把手繪繪圖導入AI生成設計圖稿、最後動腦反思，檢討AI生成圖的可行性問題，一步步帶領學生培養AI素養，成為能駕馭AI的設計人才。

銘傳大學提到，因應AI浪潮，學校鼓勵各系所分別依據專業領域，積極在課程中導入生成式AI輔助，讓學生學會應用AI，並且能帶領AI工具前進，讓AI的概念與應用普及化，以提升學生就業競爭力。