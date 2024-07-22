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軍公教調薪3％ 校長、教師團體：和物價漲幅有落差

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
行政院長卓榮泰今日受訪時表示，已經同意明年度軍公教員工的待遇調升3%。本報資料照片
行政院長卓榮泰今日受訪時表示，已經同意明年度軍公教員工的待遇調升3%。本報資料照片

行政院長卓榮泰今日表示，同意軍公教員工的待遇明年調升3%，對此，校長團體、教師團體質疑調整的根據為何，3%的漲幅與實際物價漲幅似乎有所落差，讓公教人員感受不到誠意。

全國中小學校長協會日前曾分析物價提升的幅度，提出114年度軍公教應調薪至少6％。卓榮泰今日受訪時表示，已經同意明年度軍公教員工的待遇調升3%，也期勉由政府帶頭，國內各企業能夠實質調整員工的薪資，讓經濟的成長全民共享。

針對今日公布的3％調薪，校長協會理事長、台北市延平國小校長陳清義指出，先前建議調薪6％是從「食物」的物價漲幅計算出來，更不用談漲幅更大的交通、油電、房租，雖肯定政府幫公教人員調薪，但並不了解是如何計算。陳清義建議，軍公教員工待遇審議委員會應納入受薪代表，才能夠了解委員會為何將做成這樣的決定，就算沒有代表，政府也應該有所說明。

全教總理事長侯俊良也質疑，審議委員會應該要說清楚，薪資漲幅是否有跟上物價，如果沒有，要如何鼓勵企業呼應？政府可說是做了最壞示範，調薪喊多少就是多少，根本不用跟員工討論。政府調薪是好意，但3％漲幅和實際物價情況有所落差，也讓公教人員感受不到誠意。

侯俊良指出，薪資水準沒有趕上平均物價漲幅水準的話，會影響投入公教的意願，造成更大的問題。如果政府真的重視國家競爭力，應訂定合理調薪機制，根據國家經濟發展提升基層薪資，以鼓勵公教人員。

經濟發展 薪資 軍公教

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