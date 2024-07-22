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114年行政院預算即將出爐 公教團體籲退撫基金撥補足額

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總及全國公務人員協會共同召開記者會向行政院長卓榮泰喊話，不要再重蹈去年的覆轍，應足額編列預算撥補退撫基金。記者李芯／攝影
全教總及全國公務人員協會共同召開記者會向行政院長卓榮泰喊話，不要再重蹈去年的覆轍，應足額編列預算撥補退撫基金。記者李芯／攝影

立法院2022年通過由政府預算撥補公教退撫基金，結果去年中央政府編列113年總預算案的撥補金額，竟不到基金精算結果的三成。114年行政院預算即將出爐，全國教師工會總聯合會及全國公務人員協會共同召開記者會，要求行政院足額編列預算，不要再重蹈去年的覆轍。

全教總理事長侯俊良表示，立法院2022年三讀通過以政府預算撥補公教退撫基金，並寫入公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例，明定政府應依照退撫基金財務精算結果，先撥補新制退撫的財務缺口，之後分年編列預算、撥補現行退撫基金。

不過，侯俊良指出，去年在編列113年預算時，蔡政府就未依法行政、撥補新的缺口，根據精算報告，如果分10年進行撥補，公教人員每年至少需要317億元，卻只編列共100萬元。114年行政院預算即將出爐，全教總及全國公務人員協會共同召開記者會向行政院長卓榮泰喊話，不要再重蹈去年的覆轍。

全國公務人員協會理事長高誓男批評，依法撥補基金缺口從去年就開始跳票，但撥補不僅是身為公務員雇主的責任，依照現行退休制度的精神，本來就應相對撥補。尤其撥補就如同「分期付款」，越晚撥補就會因複利效果提高成本，如果繼續撥補不足，未來退撫必然跳票。全教總文宣部主任羅德水也提醒，公教退撫條例都有寫到，退撫基金由政府負最後支付保證責任，去年少編列的預算、今年就要補齊，否則洞只會越來越大。

侯俊良呼籲，行政院應依照精算結果編列撥補金額，不要再讓所有公教人員心寒。今年9月28日是星期六，如果預算編列不足，不排除會有大動作，凝聚更大的力量，上街頭也是選項之一。

全教總 行政院 財務

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