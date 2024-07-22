免費教具助程式設計融入課程 28萬人次學生受益
教育部推動PBL-STEM+C跨域統整學習扎根計畫，免費提供公版教具和軟體，鼓勵教師將程式設計融入課程教學，培養學生解決問題的能力，已超過28萬人次學生受益。
教育部今天發布新聞稿指出，教育部推動PBL-STEM+C跨域統整學習扎根計畫，於全國高中職、國中、國小等各級學校推動專題導向的運算思維教育，希望以資訊科技為核心工具，推廣跨領域學科的統整學習。
PBL-STEM+C跨域統整學習扎根計畫提供免費公版教具及NKNUBLOCK軟體教具研習，並鼓勵基地學校教師將程式設計融入課程教學，培養學生解決問題的能力和創意思維，計畫自108年起推動至今，已補助教具2萬7556套、辦理765場研習，使用學生數累計超過28萬人次。
參加計畫的教師需安排至少6小時的公版教具與教材研習培訓，並由大學教授帶領中小學教師進行每月1次、每學年8次的分區在地實體或線上輔導共備研習，提供技術增能、教學經驗交流等，教師可依課程需求引用或改編教材，進而達到資源共享、教學共好的理念。
金門縣開瑄國小教師林巧慧表示，透過大學教授帶領教師社群共備與分享，可提升資訊科技領域的教學能力，加上社群資源共享，讓自己能不斷調整和改進教材，使教學更得心應手；透過專題導向式的教學模式，也讓學生不再僅限於片段式學習，運用創意和運算思維進行專題統整性學習。
開瑄國小的學生也分享，一開始使用軟體教具就感到非常有趣，因為透過「玩」積木就能看到各種變化及效果，加上老師會不斷和大家討論如何結合公版教具解決生活中的問題，例如友善行人、搶救老屋等，雖然需花費大量時間討論、研究及修正，但看到最後完成的成果，非常有成就感。
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