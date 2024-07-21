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張立人個展「戰鬥之城．終」閉幕 創北師美術館觀展人次最高紀錄

中央社／ 台北21日電
藝術家張立人個展「戰鬥之城．終」在北師美術館推出，帶領觀眾看見藝術家如何在越趨現實的大環境下，仍試著保有自我以及理想的軌跡，展期至21日，民眾下午把握最後機會觀展。圖／中央社
藝術家張立人個展「戰鬥之城．終」在北師美術館推出，帶領觀眾看見藝術家如何在越趨現實的大環境下，仍試著保有自我以及理想的軌跡，展期至21日，民眾下午把握最後機會觀展。圖／中央社

藝術家張立人個展「戰鬥之城．終」今天閉幕，觀展人次共12.3萬，成為北師美術館觀展人次最高展覽。張立人陪伴觀眾迎接閉館，回首該展歷時14年，戰鬥、「對幹」對象原來是「現實」。

國立台北教育大學北師美術館近年陸續推出「不朽的青春－台灣美術再發現」、「光－台灣文化的啟蒙與自覺」展，展出雕塑家黃土水作品「少女胸像」及「甘露水」等，皆曾吸引大批人潮。「戰鬥之城．終」展自5月4日起展出至今天，再創藝壇話題，每天吸引約2000人次入場，且觀眾進館時間平均2小時。

北師美術館邀請張立人今天下午與藝術家好友倪祥、蘇育賢館內對談，4小時過程中，張立人回顧國立台南藝術大學造形研究所時期至近年創作，此次個展中展出的2009年錄像作品「模型社區」，則被他視為「戰鬥之城．終」前身。

藝術家張立人（左）個展「戰鬥之城．終」5月在北師美術館開展，除創作錄像，也以木條、保麗龍等材料搭建出城市模型，21日邁入展期最後一天，張立人下午現身講座，分享創作歷程。圖／中央社
藝術家張立人（左）個展「戰鬥之城．終」5月在北師美術館開展，除創作錄像，也以木條、保麗龍等材料搭建出城市模型，21日邁入展期最後一天，張立人下午現身講座，分享創作歷程。圖／中央社

倪祥回憶，記得南藝大時期有期末、期中評圖作業，張立人有次做了一棟房子模型，讓大家只能以望遠鏡角度觀看，「大家看完沉默，完全沒有任何回應，就這樣過去了，不知道他會將公寓發展成一個社區。」

在「模型社區」中，張立人搭建出全白房屋組成的社區，模型人偶於其中如人們日常生活態樣，但隨著BB彈掃射，人偶逐漸血肉模糊，營造衝擊視覺效果。張立人說，「模型社區」對他來說還是實驗階段，思考人物的想像與邊界，試圖呈現「人」的故事。

與此同時，張立人正在藝壇嶄露頭角，2009年那年，他研究所還沒畢業，就連續獲得高雄美術獎首獎、台北美術獎首獎、第7屆桃源創作獎首獎，隔年更入圍第8屆台新藝術獎。本就思考著「人」，這些經歷也促使他思考起「藝術家」的本質。

張立人說，年輕藝術家得到很多獎項後，好像就是某種成功，頂多再去威尼斯美術雙年展，再來就不知道要幹嘛，好像人生已經到頭，「我覺得此路不通，火車要出軌，所以要停下來轉其他路徑，『戰鬥之城』計畫就是這樣的想像。」

蘇育賢觀察，張立人在創作實力廣獲肯定後，開始對藝術家環境體制產生批判，甚至帶著近乎憤怒的情緒，進而影響到創作，探討「怎麼樣才叫有用的人」。

回顧14年來，張立人多次展出「戰鬥之城」階段性成果，期間不乏需去做別的工作以繼續支持創作。他說，他就是有點不想輸給現實，藝術家如運動員，真正能創作的時間很短暫，與其想著如何被大家看見，他思考「如何被遺忘」，「這是很現實的，因為最後總是會被遺忘，我的話，希望大家想著好像有個做『戰鬥之城』的人吧。」

藝術家張立人個展「戰鬥之城．終」以類舞台劇的方式於現實世界搭建場景，從無到有創建一座繁複而龐雜的迷宮，並在北師美術館推出，21日為展期最後一天。圖／中央社
藝術家張立人個展「戰鬥之城．終」以類舞台劇的方式於現實世界搭建場景，從無到有創建一座繁複而龐雜的迷宮，並在北師美術館推出，21日為展期最後一天。圖／中央社

美術館 藝術家

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