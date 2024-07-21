兩樣情？新北16國中額滿、國小卻減班 校長憂：3年後學生數斷崖式下墜

今年龍年寶寶升國中，新北教育局確定增83班，今年將有16所國中7年級額滿，多集中傳統都會區板土、及新興人口區域如淡水、新莊、林口及三峽等國中，新莊國小校長張信務說，龍寶寶升國中導致「假性額滿」，但國小普遍減班，且3年後虎年孩子就讀，學生數斷崖式下墜，教育局以增班不增師因應。

今年龍年國小畢業生3萬7082人，直逼103學年度畢業生3萬7181人，破近9年紀錄，比去年多6248名畢業生。新北公立國中現有61校，其中10所已是額滿學校，教育局說今年確定增83班、有16所國中7年級額滿，分別為中山國中、海山高中國中部、忠孝國中、土城國中、中平國中、丹鳳高中國中部、林口國中、崇林國中、北大高中國中部、桃子腳國中小國中部、碧華國中、達觀國中小國中部、秀峰高中國中部、竹圍高中國中部、福和國中、正德國中。

有板橋區家長指出，今年想擠進海山國中、中山國中變難，只能改分發至光復高中國中部，孩子需多花一點通勤時間；三峽的家長則說，北大高中國中部年年額滿，雖然去年增一班但還是僧多粥少。

張信務指出，今年龍寶寶效應，新莊的國中幾乎額滿，教育局也要求沒有額滿學校要增班，比如新莊國中增6班、新泰國中增3班、頭前國中增2班。張說，今年增班只是「假性額滿」，部分學生改分發至其他國中，但學區沒有變動，且教育局目前朝增班不增加老師，避免3年後龍寶寶畢業減班老師超額。

張提及，而國小則都是減班居多，尤其大校減更多，像新莊國小減3班、光華國小減6班、榮富國小減5班，且就算新莊有幾處重劃區但學區內的國小都沒招滿。不過就算三峽區北大國小、桃子腳國中小、龍埔國小都是額滿，教育局評估應不會再新設校，因為3年後虎年孩子就讀，學生數斷崖式下墜，又要減班。

市議員鄭宇恩說，市府在少子化等考量下，在淡水人口移入區，都認為未來將呈現自然減班，對投資校舍增建、新設校等規畫顯得保守、消極，導致現況若增班，只能縮減專科教室數，壓縮學生活動空間。以竹圍高中為例，因受限校舍空間，除專科教室不足，包含足球、柔道等校隊住宿生只能外找周邊大專院校宿舍，盼市府慎重以對，窮也不能窮孩子教育。