數位典藏之必要 台灣獨立藝術空間檔案計畫走入生活

數位典藏不只該存在於博物館、美術館，台灣獨立藝術空間檔案計畫推動同時，也透過工作坊帶領民眾數位化家中照片、紙本文件，不只保存生活記憶，也藉此讓民眾認識保存檔案的方法。

台灣獨立藝術空間檔案計畫由文化部發起，並與亞洲藝術文獻庫（Asia Art Archive，AAA）及台灣當代文化實驗場（C-LAB）3方合作，計畫針對台灣藝文空間、藝術工作者、研究者交流與檔案保存，以1980年代至21世紀初台灣獨立藝術空間為對象，進行文獻檔案的整理與建構。

文化部今天發布新聞稿表示，文化部支持下，C-LAB與AAA合作舉辦系列公共活動，以階段性研究成果為基礎，透過共學講座、工作坊及論壇等形式分享及交流，探詢藝術檔案在數位時代下所涉及的議題及方法學，今年已辦理2場講座及1場工作坊，「不褪色的記憶：家庭檔案數位化DIY工作坊」昨天落幕。

工作坊由AAA檔案員何沐恬主講，開放報名不到1小時即額滿。工作坊中講解檔案數位化基礎概念，並展示如何清潔和保存實體檔案，參與者在講師的指導下，利用智慧型手機和Snapseed、FastStone等軟體，親手將家中的紙質文件、照片和底片進行數位化，體驗保存檔案的實作過程。

何沐恬表示，藝術檔案數位化乍聽困難，但透過工作坊演示，可讓民眾感受到檔案數位化的需求就在日常裡。而檔案的珍貴在於它們是由獨一無二的生命經驗串起，值得傳承記憶，進而建立屬於檔案所屬的史觀。這次工作坊鼓勵大家在生活中多關注家庭記憶，並利用現代科技保存這些珍貴的生活點滴。

台灣獨立藝術空間檔案計畫推動至今，已完成阿普畫廊、新浜碼頭藝術空間及新樂園藝術空間的文獻檔案數位化與建置工作。文化部、台灣當代文化實驗場及亞洲藝術文獻庫另規劃於2025年4月舉辦國際論壇，向公眾分享檔案建置的成果，並與相關藝文人士深入探討檔案保存的議題。