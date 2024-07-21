教育部召開軍公教調薪座談 校長協會籲：應調6%到8%

中華民國中小學校長協會今早發布新聞稿，肯定教育部日前召開軍公教員工待遇調整議題座談會，顯示新內閣重視軍公教待遇。校長協會也從物價提升的幅度分析，114年度軍公教應調薪至少6%，且軍公教員工待遇審議委員會，應納入軍公教受薪人員參與。

校長協會說明，教育部於113年7月17日上午召開114年度軍公教員工待遇調整議題座談會，考量我國經濟成長穩定，全國軍公教的薪資將會往合理的方向調升，並立即啟動明年軍公教員工待遇調整機制。校長協會表達肯定，認為這顯示新內閣重視軍公教待遇，讓軍公教獲得實質加薪，共享經濟成長果實。

現行軍公教待遇調整機制，是由人事行政總處綜整經濟成長率、平均每人國民所得、消費者物價指數（CPI）、民間企業薪資水準及政府財政狀況等衡酌因素，擬具研析方案，提請軍公教員工待遇審議委員會討論，再簽陳行政院政策決定是否調整。校長協會指出，應設定薪資調整的計算公式，依預估經濟成長率與消費者物價指數，進行薪資調整。且委員會缺乏受薪人員參與，應有軍公教受薪人員參與審議機制。

根據行政院主計總處物價統計，校長協會表示，物價從110年到113年的6月已經漲了12%，軍公教於111年1月調薪4%、113年1月調薪4%，實質只調了8.16%，可說是實質減薪。再加上主計總處預估今年經濟成長率為3.94%，114年度應該調薪6%到8%才能符合消費物價指數變動情形。