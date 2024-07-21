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閩南語更名「台灣台語」 學者：不合理

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
教育部近日配合修正閩南語語言能力認證考試規費收費標準，將行之有年的「閩南語語言能力認證考試」擬更名為「台灣台語語言能力認證考試」。示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片
教育部近日配合修正閩南語語言能力認證考試規費收費標準，將行之有年的「閩南語語言能力認證考試」擬更名為「台灣台語語言能力認證考試」。示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片

教育部近日公告修法，擬將「閩南語」語言能力認證考試，更名為「@@@台灣台語@@@」語言能力認證考試，書面用語規範優先使用台灣原住民族語、台灣客語、台灣台語等，有網友酸難道國語要叫「台灣國語」嗎？學者則認為，閩南語單獨列為台語恐有爭議。

教育部近日公告閩南語語言能力認證考試規費收費標準第二條修正草案，指因配合政院國家語言發展報告和函示，推動國家語言一致性，書面用語規範優先使用台灣原住民族語、台灣客語、台灣台語、台灣手語等。

但一名台師大教授直言，若放在國家語言發展法的框架下，客語、閩南語、原住民語等都是已是國家語言，為何單獨閩南語可獨立稱作台語、台灣的語言，確實不太合理，也可能在族群間釀成爭議。

嘉義大學應用歷史系主任吳昆財則批評「欲蓋彌彰、徒勞無功、居心叵測」。吳表示，建議政府應務實不務虛，通稱為閩南語最適宜。全世界數千萬人使用閩南語，如在新加坡當地便稱新加坡閩南語，改為台灣台語，是沒有在顧及台灣其他族群的想法。

原住民語 台灣台語 台語 國家語言 客語 教育部 閩南語

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