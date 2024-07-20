怪物新人！台積電青年學生文學獎 她一次抱走「雙首獎」、網見感言有亮點

由台積電文教基金會、聯合報副刊共同主辦的台積電青年學生文學獎，於19日公布第21屆的獲獎名單，參賽組別共分為短篇小說、散文、新詩3大類，而本次的短篇小說與散文獎首獎皆由畢業於嘉義女中的劉子新奪得，就連新詩獎的優勝名單中也能見到她的名字，讓不少網友讚嘆「劉子新的多元宇宙」、「好想拜讀一下得獎文章」。

台積電文教基金會自2004年起與聯合報副刊舉辦「台積電青年學生文學獎」，旨在提供青年學生專屬的文學創作舞台，並發掘文壇的明日之星，投稿者須為中華民國籍，且年齡介在16歲至20歲的高中職（含五專前三年）之學生，投稿作品須以中文寫作。

2024第21屆台積電青年學生文學獎金榜──穿過時間的光（圖／聯副）

19日，台積電青年學生文學獎公布了第21屆的得獎名單，3個組別的獎項皆包括首獎、二獎及三獎、以及各5名優勝獎。本次最受網友矚目的焦點，即為一口氣奪得短篇小說與散文獎「雙首獎」的劉子新，就連新詩獎優勝名單也有她的身影。而劉子新於獲得散文獎首獎的〈天鵝踩破湖水〉底下所撰寫的自介與感言也引起不少網友關注：

首獎 劉子新〈天鵝踩破湖水） 獎學金十五萬元，晶圓獎座一座 2005年生，畢業於嘉義女中，即將就讀台灣師範大學國文學系。 目前還是無可救藥的偶像宅、萬惡的同人女，也還是會很笨地對著手機裡的人多愁善感，或者感到幸福。 得獎感言： 感謝台積電青年學生文學獎、感謝評審老師、感謝每個幫助過我的人。也要誠摯地感謝平野紫耀和永瀨廉，沒有你們就不會有這篇，雖然你們常常讓我很痛苦就是了。收到得獎通知的五天前我第一次花了自己的獎金去日本看了演唱會，很幸福，下次還要去。 （文內提到的MV是ヨルシカ的〈阿爾吉儂〉，但是聽著米津玄師的〈地球儀〉寫的。）

和她有共同興趣的網友紛紛留言大讚她是偶像宅的驕傲，「有好厲害的夾你死（傑尼斯）宅」、「快看散文首獎的得獎感言」、「恭喜你同鄉的夾泥歐他（傑尼斯宅）」。

也有許多人認可她在文學上的造詣，「劉子新的多元宇宙」、「那個又拿小說、又拿散文、又拿新詩的根本怪物新人」、「連拿三料冠軍（短篇小說、散文、詩），這個應該很快就會有出版社邀請出書了」，還有人開玩笑稱，「文組也是可以從台積電賺錢的」。

實際上，這並非劉子新首次在台積電青年學生文學獎上奪得佳績。根據報導，劉子新在第19屆即以〈二二春〉奪得散文獎二獎、於第20屆以〈三月的潮與熱〉獲得短篇小說優勝獎。