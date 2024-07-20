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學習性青聚點推廣田野調查 振興地方創生

中央社／ 台北20日電

教育部推動「學習性青聚點實施計畫」邁入第4屆，鼓勵青年投入田野調查、蹲點社區，為地方創生注入新血。例如宜蘭頭城的「金魚厝邊」便透過居民合議，策劃藝術季振興社區。

教育部今天發布新聞稿，介紹學習性青聚點7月起規劃的田野調查在地課程。嘉義縣打貓街坊文化協會引領青年以在地文史為本，設計導覽路線，將豐富的文史資料轉譯為平易近人的語言，啟動「地方散策」的觀光潛力。

位於高雄的橋仔頭白屋則以糖業博物館為基地，以換裝道地和服、手作和菓子浸潤式體驗百年風華，同時邀請青年一同探討在地創生面臨的困境。

宜蘭頭城的金魚厝邊從盤點資源、梳理在地關係開始，培養青年成為整合性的地方策展企劃人才，透過在地連結以及與居民合議，策劃出振興社區的在地藝術季。

花蓮練習曲文創則邀請講者介紹新城當地的文史故事，以實際走讀探索新城街區，讓青年親身領會田野調查的精華。

教育部指出，田野調查不僅是對地方的深度觀察，更是融入當地的關鍵步驟，除了要掌握調查的方法，還需要學習如何與居民建立信任。相關資訊可參考青年發展署社區參與行動網站。

宜蘭 教育部 青年

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