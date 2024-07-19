韓漫「青春白卷」作者田善旭 筆下主角藏自身成長路

像流氓的校園風雲人物，卻偷偷夢想成為漫畫家，韓國漫畫家田善旭作品「青春白卷」刻劃主角個性反差魅力，融入內向的他從小愛畫漫畫一面，21日將與台灣粉絲會面，更害羞直說「不敢置信」。

「青春白卷」自2013年起在韓國網路漫畫平台LINEWEBTOON連載至2023年，LINE WEBTOON則在2014年登台，迎接10週年之際，也將在20日、21日接連舉辦粉絲見面會，除田善旭外，「女神降臨」作者Yaongyi也將現身。

田善旭今天接受中央社記者專訪表示，他還是不太敢相信自己在台灣真的有粉絲，感覺很神奇。自己從小就是很內向的普通學生，喜歡在空白筆記本上畫畫，且受日本漫畫影響，以為漫畫就是印在書上的模樣。成為網路漫畫家對他而言，是將創作從紙上轉移到網路上的過程。

「青春白卷」主角泰成就像田善旭，同樣擁有成為漫畫家的夢想，但與田善旭不同的是，泰成是愛打架且讓其他學生聞風喪膽的「混混學生」；故事便描寫泰成上高中追逐夢想同時，也努力克服過去因打架鬧事而釀下的惡果。

田善旭說，相比泰成，自己學生時代因個子較為矮小而容易被同學差遣，「像是去福利社買麵包之類的，不到欺負，但就是會被忽視的學生。」他不曉得台灣如何，「我在唸書時，班上特別喜歡看漫畫的學生絕對不會是風雲人物，所以設定出泰成這樣的人，擁有相衝突的特色，我想會蠻有趣。」

其他配角如不畏懼他人眼光的「東豬」、外貌火辣的「具夏林」等，則是田善旭依據泰成個性一一發想出的互動角色，生活圈友人的外貌或是個性也成為他的養分，如東豬便是他依據高中學弟的外貌所描繪。

田善旭大學鑽研動畫影像相關科系，他說，相較於故事發想，其實自己更擅長於繪製畫面，尤其是因動畫所學，他最初設定漫畫分格畫面都是16比9的尺寸，但他也發現使用者多以手機閱讀漫畫，才逐漸調整相關細節。他更注意到台灣漫畫「宅男打籃球」畫面精細，「若不需要週更，他的成品會很驚人。」

田善旭畫風寫實，尤其擅長人像細節，過去也曾與「看臉時代」作者泰俊合作，以繪者身分共同創作作品「冏途人生」。他與「女神降臨」作者Yaongyi為夫妻，對於夫妻是否共同合作作品，他笑說「這個要慎重」，「假如說有好的類型作品，會有機會的。」