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卸任台大校長後新工作 管中閔自爆任這基金會董事：足以思古之幽情

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卸任台大校長後新工作 管中閔自爆：出任中華教育文化基金會董事

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣大學前校長管中閔於去年一月卸任，卸任後擔任「中華教育文化基金會」董事。圖／聯合報系資料照片
國立台灣大學前校長管中閔於去年一月卸任，卸任後擔任「中華教育文化基金會」董事。圖／聯合報系資料照片

國立台灣大學前校長管中閔於去年一月卸任，他今天表示，卸任後擔任「中華教育文化基金會」董事，其基金來源為美國當年退還的庚子賠款。基金會已有百年歷史，歷來董事還包括顧維鈞、張伯苓，范源濂、蔣夢麟等人，「足以思古之幽情。」

管中閔表示，蔡元培和胡適1927年也參加擔任董事。今年是中基會一百週年，五月時在新竹清華大學有一場回顧的研討會和紀念展，也慶幸能躬逢其盛。

中華教育文化基金會歷史悠久，近年致力於學術獎勵推廣，設有「科學研究獎勵金」每年擇優發給研究工作者、發明者獎勵；也與中央研究院及國立台灣大學維持每年舉辦「胡適紀念講座」及「傅斯年紀念講座」 推廣人文及社會科學領域之學術活動。

根據中基會資訊，第23屆董事任期為2022至2025年，董事長為前行政院院長劉兆玄，設有兩席副董事長，以及12席董事。董事除管中閔，也包括院士王汎森、陳力俊，以及台大前校長李嗣涔、前教育部長吳清基等人。

台灣大學 教育部 管中閔

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