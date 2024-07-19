總統府音樂會 舞炯恩、桑布伊將展原民文化之美

排灣族歌手舞炯恩．加以法利得曾譜寫2017年世大運主題曲「擁抱世界擁抱你」，迎接明天總統府音樂會，他將與Salaw舞團共同演出歌曲，展現原民文化之美，歌手桑布伊也將登場。

「2024總統府音樂會－自由之力」由總統府與中華文化總會舉辦，呼應巴黎奧運，期望以演出為國手加油。彩排今天上午進行，包含桑布伊演唱「得力量」，還有舞炯恩與Salaw舞團排練歌曲「島嶼男孩」，該曲將以排灣族語呈現。

舞炯恩接受媒體聯訪表示，「島嶼男孩」是關於這個國家、這座島上會發生的事情，希望透過這首歌為選手們打氣，不要忘記自己是來自1個島嶼國家，是個自由、可呼吸新鮮空氣的國度，可以揮舞自己想要表達的東西或旗幟，「希望你們都可以有好成績、好運。」

回憶過去為世大運譜曲，舞炯恩表示場景「似曾相識」，同是4年1次的場合，對未來充滿未知，他很榮幸能從世大運到現在都以歌曲為台灣選手加油，能夠在自己的舞台發光發熱是很棒的事情。

桑布伊因妹妹關係，也與舉重選手郭婞淳熟識，此次郭婞淳雖有傷在身，但他們仍會鼓勵郭婞淳「放輕鬆、不要去想那些傷勢」，相信就能發揮自己的力量，也衷心期盼她能突破自己的成績。

台灣許多傑出運動選手都出自原住民族，桑布伊分享，以前每到奧運時，大人、小孩都會守在家看電視，現在則是會守著直播。總統府音樂會上，他將帶來「得力量」，這首歌是向天地萬物祈求力量給予，他也希望能夠給參賽選手最大的祝福與力量。

「2024總統府音樂會－自由之力」將在20日晚上7時於兩廳院藝文廣場舉行，開放民眾免費入場。