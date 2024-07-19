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阿嬤家策劃特展 傳遞女性國際戰犯法庭歷史意義

中央社／ 台北19日電
婦援會附設阿嬤家和平與女性人權館策畫特展「2000年東京大審—女性國際戰犯法庭」，引領民眾了解女性國際戰犯法庭的歷史意義與影響。圖／婦援會提供（中央社）
婦援會附設阿嬤家和平與女性人權館策畫特展「2000年東京大審—女性國際戰犯法庭」，引領民眾了解女性國際戰犯法庭的歷史意義與影響。圖／婦援會提供（中央社）

俄烏戰爭、以巴戰爭等引發民眾對戰爭與國際法關注，婦援會阿嬤家策劃「2000年東京大審」特展，盼讓更多人了解其歷史意義及戰爭下對女性、人權嚴重傷害與影響。

婦女救援基金會今天發布新聞稿指出，為了還給二戰期間日軍慰安婦」制度下的受害者公道，1998年成立的「女性國際戰犯法庭國際實行委員會」在日本東京舉辦「女性國際戰犯法庭」，當時有30國超過1200人，6個受害國家倖存者出席作證，參加審判日本的「慰安婦」制度，並於2001年12月在荷蘭海牙國際法庭宣佈最終判決。

婦援會表示，雖然「女性國際戰犯法庭」並無法律效力，但其重要性在於以「受害者／女性」為主體，透過各國公民合作的力量為「慰安婦」受害者伸張正義，並追究日本政府與天皇的戰爭罪行與責任。

婦援會表示，阿嬤家和平與女性人權館明天起至12月31日特別策畫「2000年東京大審—女性國際戰犯法庭特展」，將以文字、影像、新聞稿、相片、DM、立體書等素材，展示回顧法庭從籌備到審判、台灣籌組聯盟參與的歷程，並延伸思考近代戰爭與國際刑法，讓參觀民眾可以了解女性國際戰犯法庭的歷史意義與影響。

婦援會說，這是第一個以性別為切入角度的「女性」法庭，很具有劃時代意義與代表性，對於法律、「慰安婦」倖存者、各國「慰安婦」倖存者支持團體、日本社會及國際間女性主義展現、正義的實踐與公民力量展現都有深遠影響。

婦援會說，盼透過這次特展，讓更多人了解「2000年東京大審」的歷史意義，戰爭下對女性、人權嚴重傷害與影響，激發民眾反思、關注戰爭議題。

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