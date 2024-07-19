台漫「三個不結婚的女人」不只電影化 再推音樂劇

台灣漫畫家日下棗挑戰傳統婚姻觀的作品「三個不結婚的女人」繼宣布電影化後，又將改編成同名音樂劇。製作團隊今天舉辦音樂劇啟動記者會，日下棗稱讚大姐選角趙逸嵐完全符合想像。

五口創意工作室攜手文化內容策進院、和氣資本及橘子集團共同宣布打造音樂劇「三個不結婚的女人」，讀劇音樂會門票開賣當天即完售，人氣極高，製作團隊表示，預計2025年4月起，將以SHOWCASE方式與觀眾正式見面，製作人孫明恩期待借鏡百老匯模式，階段性呈現讓作品與市場打磨，有效降低其最終成果與市場期待的落差。

「三個不結婚的女人」講述同住一個屋簷下的3姐妹，不同類型的她們卻一致認同，與其談將就的戀愛，不如過講究的生活，不結婚不需要理由，刻畫都會生活女性樣貌，勾起許多讀者共鳴，今年初推出實體單行本後已累積3刷。

今天原著漫畫家日下棗也現身力挺，開心作品受到喜愛。她表示答應授權改編，是因為和製作團隊很有共識。音樂劇希望藉由跨界合作、越加大眾，吸引觀眾走進劇場，她也希望台灣漫畫藉機更大眾化，讀者不再只看日韓漫，也會喜歡台漫。

日下棗感動分享，常聽到許多讀者回饋給她，自己原本是不看漫畫的人，因為這部作品才開始看，甚至喜歡到參加簽書會，也感謝這部作品陪伴她們度過年齡、生活焦慮，「我覺得不是我畫得有意義，而是讀者賦予它意義。」

日下棗表示，在保留角色個性外，很歡迎創作團隊發揮所長編出全新故事，也幽默舉例就算「蠟筆小新」劇場版也不會完全照原著演。音樂劇版編劇王詩淳透露，故事會拉到漫畫的2年後，但核心主題與人物絕對原汁原味呈現觀眾面前。

今天記者會也邀演員趙逸嵐、林雨宣、吳知豫、康雅婷、林品翰、徐浩忠帶來讀劇片段，日下棗大力稱讚「大姊」扮演者趙逸嵐很符合帥氣女警形象，「全台灣找不到第2個外貌、身高都符合一切的」，透露讀者原本最期待的「大姐」真人卡司就是趙逸嵐。趙逸嵐則希望不會讓大家幻滅。