快訊

武俠影后鄭佩佩離世…嫁富商一度淡出影壇 曾想出家被星雲法師4字勸退

台漫「三個不結婚的女人」不只電影化 再推音樂劇

中央社／ 台北19日電
音樂劇「三個不結婚的女人」19日在台北舉行正式啟動記者會，原著漫畫家日下棗（前左3）也現身力挺。圖／五口創意工作室提供（中央社）
音樂劇「三個不結婚的女人」19日在台北舉行正式啟動記者會，原著漫畫家日下棗（前左3）也現身力挺。圖／五口創意工作室提供（中央社）

台灣漫畫家日下棗挑戰傳統婚姻觀的作品「三個不結婚的女人」繼宣布電影化後，又將改編成同名音樂劇。製作團隊今天舉辦音樂劇啟動記者會，日下棗稱讚大姐選角趙逸嵐完全符合想像。

五口創意工作室攜手文化內容策進院、和氣資本及橘子集團共同宣布打造音樂劇「三個不結婚的女人」，讀劇音樂會門票開賣當天即完售，人氣極高，製作團隊表示，預計2025年4月起，將以SHOWCASE方式與觀眾正式見面，製作人孫明恩期待借鏡百老匯模式，階段性呈現讓作品與市場打磨，有效降低其最終成果與市場期待的落差。

「三個不結婚的女人」講述同住一個屋簷下的3姐妹，不同類型的她們卻一致認同，與其談將就的戀愛，不如過講究的生活，不結婚不需要理由，刻畫都會生活女性樣貌，勾起許多讀者共鳴，今年初推出實體單行本後已累積3刷。

今天原著漫畫家日下棗也現身力挺，開心作品受到喜愛。她表示答應授權改編，是因為和製作團隊很有共識。音樂劇希望藉由跨界合作、越加大眾，吸引觀眾走進劇場，她也希望台灣漫畫藉機更大眾化，讀者不再只看日韓漫，也會喜歡台漫。

日下棗感動分享，常聽到許多讀者回饋給她，自己原本是不看漫畫的人，因為這部作品才開始看，甚至喜歡到參加簽書會，也感謝這部作品陪伴她們度過年齡、生活焦慮，「我覺得不是我畫得有意義，而是讀者賦予它意義。」

日下棗表示，在保留角色個性外，很歡迎創作團隊發揮所長編出全新故事，也幽默舉例就算「蠟筆小新」劇場版也不會完全照原著演。音樂劇版編劇王詩淳透露，故事會拉到漫畫的2年後，但核心主題與人物絕對原汁原味呈現觀眾面前。

今天記者會也邀演員趙逸嵐、林雨宣、吳知豫、康雅婷、林品翰、徐浩忠帶來讀劇片段，日下棗大力稱讚「大姊」扮演者趙逸嵐很符合帥氣女警形象，「全台灣找不到第2個外貌、身高都符合一切的」，透露讀者原本最期待的「大姐」真人卡司就是趙逸嵐。趙逸嵐則希望不會讓大家幻滅。

劇場 團隊 日下棗 結婚 音樂劇

延伸閱讀

促漫畫立體化！百萬YouTuber張志祺跨界挺文創

加速文化創業！文策院副院長：盼助台灣出品站上國際

Broadway粉絲看過來！入住六福萬怡送百老匯經典音樂劇《芝加哥》門票

《劇場總集篇 孤獨搖滾!》主題咖啡廳 7/26 與電影同步啟動！

相關新聞

上路逾10年 閩南語語言認證考試將正名「台灣台語」

民進黨籍立委日前於立法院教委會提出質詢，要求教育部應於非課綱的活動中將「閩南語」正名為「台語」。教育部公告修正閩南語語言...

總統府音樂會 舞炯恩、桑布伊將展原民文化之美

排灣族歌手舞炯恩．加以法利得曾譜寫2017年世大運主題曲「擁抱世界擁抱你」，迎接明天總統府音樂會，他將與Salaw舞團共...

阿嬤家策劃特展 傳遞女性國際戰犯法庭歷史意義

俄烏戰爭、以巴戰爭等引發民眾對戰爭與國際法關注，婦援會阿嬤家策劃「2000年東京大審」特展，盼讓更多人了解其歷史意義及戰...

台漫「三個不結婚的女人」不只電影化 再推音樂劇

台灣漫畫家日下棗挑戰傳統婚姻觀的作品「三個不結婚的女人」繼宣布電影化後，又將改編成同名音樂劇。製作團隊今天舉辦音樂劇啟動...

高中也推「半導體」課程　26校教師參與工作坊提前練兵

為建構符合產業需求的人才培育系統，教育部國教署邀請高中教師研發高中階段「半導體」課程，於112學年度經10所學校試辦與交...

影／嘉市暑期盛會「科學168」20周年開跑 打造驚奇科學之旅

暑期科學盛會嘉義市「科學168教育博覽會」20周年，上午在港坪體育館前熱鬧盛大開幕，室內外場地4大主題特展、逾30個攤位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。