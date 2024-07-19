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上路逾10年 閩南語語言認證考試將正名「台灣台語」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部從2010年起推動閩南語語言能力認證考試，至近年因報名人數漸多，常有中、小學集體報名。示意圖。本報資料照片
教育部從2010年起推動閩南語語言能力認證考試，至近年因報名人數漸多，常有中、小學集體報名。示意圖。本報資料照片

民進黨籍立委日前於立法院教委會提出質詢，要求教育部應於非課綱的活動中將「閩南語」正名為「台語」。教育部公告修正閩南語語言能力認證考試規費收費標準第二條，將行之有年的「閩南語語言能力認證考試」擬更名為「台灣台語語言能力認證考試」，目前正值草案預告期。

民進黨籍立委陳培瑜六月於立法院教育文化委員會上指出，文化部李遠、教育部國教署長彭富源均稱黃仁勳說「台語」，但教育部卻遲遲不敢正名，要求教育部應於課綱外書面資料或教育活動正名為台語。

教育部從2010年起推動閩南語語言能力認證考試，至近年因報名人數漸多，常有中、小學集體報名，因此再於一年內分為三月、八月兩次考試。

近日教育部公告閩南語語言能力認證考試規費收費標準第二條修正草案，因配合行政院國家語言發展報告函示，展現推動國家語言一致性，未來書面用語規範應優先使用台灣原住民族語、台灣客語、台灣台語等，因此配合將閩南語修正為台灣台語。

對此，教育部研擬修正閩南語語言能力認證考試規費收費標準第二條，修正後第一項將為，參加「台灣台語語言能力認證考試」者應繳納報名費新台幣500元；第二項則為若為基於推廣「台灣台語」及教育宣導需求，報名費可減半。

目前修正案於昨日刊登，正值草案預告期，若對公告內容有任何意見或修正建議，可於公告刊登公報隔日起60日內陳述意見或洽詢教育部。

台語 國家語言 教育部 文化部 李遠 閩南語

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