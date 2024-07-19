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高中半導體課程8月上路 26校工作坊為教師增能

中央社／ 台北19日電

科技業需要大量人才，教育部在高中推動半導體課程，經10所學校試辦一年，預計於8月開始的113學年正式實施。近日有26所學校參與工作坊，為教師增能。

教育部今天發布新聞稿，高級中等教育階段的半導體課程，邀集高中教師共同研發，112學年度先由10所學校試辦，累積經驗並交流意見，預計於113學年正式實施。

教育部7月18、19日在中興大學附中辦理課程工作坊，共計有26校參與，分成電的科學知識、半導體原理、半導體製程、半導體在生活中的應用、電路設計、社會面向等6大主題，及1項實驗實作課程。

教育部表示，透過兩天的工作坊，讓新開設學校的教師進一步瞭解課程模組，根據學校的師資專長、特色發展及學生需求，彈性選擇和運用，也可以重組。教育部也鼓勵引進校外產學資源，例如與大學實驗室合作，邀請業界或大學教授演講。

教育部表示，高中半導體課程主要是引起學生的學習興趣，課程採用實作取代過多的理論述說，且可加入更貼近生活面向的主題。不只是自然組，也期待社會組學生一同參與。

半導體 教師 教育部 高中生

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