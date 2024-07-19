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高中也推「半導體」課程 26校教師參與工作坊提前練兵
為建構符合產業需求的人才培育系統，教育部國教署邀請高中教師研發高中階段「半導體」課程，於112學年度經10所學校試辦與交流意見後，即將在113學年正式實施。為協助新開設半導體課程教師備課與教學，國教署於7月18、19日在國立中興大學附中辦理課程工作坊，共26校參與。
工作坊內容共分「電的科學知識」、「半導體原理」、「半導體製程」、「半導體在生活中的應用」、「電路設計」及「社會面向」等6大主題及1項實驗實作。
國教署說明，授課講師為國教署課程研發團隊，背景為半導體相關學系畢業、或曾任職於半導體相關產業，且曾開設半導體相關課程經驗的教師；另邀請112學年半導體課程試辦學校教師，分享備課、教學、業界參訪及學生回饋等經驗。
國教署指出，工作坊讓學校教師進一步瞭解半導體課程模組開發的目的，並能根據學校的師資專長、特色發展及學生需求，就課程模組進彈性選擇、運用、甚至是重組。
國教署談到，學校也可以引進校外產學資源或與大學合作，視課程需求邀請業界或大學教授演講等。期待教師能藉工作坊獲得更多課程設計的啟發，為學生提供更適切的教學內容與學習經驗。
近年半導體熱持續延燒，國教署表示，半導體課程主要盼引起學生學習興趣與培養素養，經由試辦學校經驗分享，實施上應採用實作來取代過多的理論，且可加入更貼近生活面向的主題，也能一起帶領文組學生參與。
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