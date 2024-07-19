快訊

死不認錯「12星座屁孩篇」…火象我不可能錯、土象有證據嗎、風象拖人下水

獨／自稱「學渣」卻擠進國考窄門　她蹺課太多司法官的夢飛了

快訊／你也是嗎？微軟系統全球大當機 眾人全都「藍畫面」卡爛：下班了啦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高中也推「半導體」課程　26校教師參與工作坊提前練兵

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
為協助新開設半導體課程教師備課與教學，國教署於昨日和今日辦理課程工作坊，共26校參與。圖／教育部提供
為協助新開設半導體課程教師備課與教學，國教署於昨日和今日辦理課程工作坊，共26校參與。圖／教育部提供

為建構符合產業需求的人才培育系統，教育部國教署邀請高中教師研發高中階段「半導體」課程，於112學年度經10所學校試辦與交流意見後，即將在113學年正式實施。為協助新開設半導體課程教師備課與教學，國教署於7月18、19日在國立中興大學附中辦理課程工作坊，共26校參與。

工作坊內容共分「電的科學知識」、「半導體原理」、「半導體製程」、「半導體在生活中的應用」、「電路設計」及「社會面向」等6大主題及1項實驗實作。

國教署說明，授課講師為國教署課程研發團隊，背景為半導體相關學系畢業、或曾任職於半導體相關產業，且曾開設半導體相關課程經驗的教師；另邀請112學年半導體課程試辦學校教師，分享備課、教學、業界參訪及學生回饋等經驗。

國教署指出，工作坊讓學校教師進一步瞭解半導體課程模組開發的目的，並能根據學校的師資專長、特色發展及學生需求，就課程模組進彈性選擇、運用、甚至是重組。

國教署談到，學校也可以引進校外產學資源或與大學合作，視課程需求邀請業界或大學教授演講等。期待教師能藉工作坊獲得更多課程設計的啟發，為學生提供更適切的教學內容與學習經驗。

近年半導體熱持續延燒，國教署表示，半導體課程主要盼引起學生學習興趣與培養素養，經由試辦學校經驗分享，實施上應採用實作來取代過多的理論，且可加入更貼近生活面向的主題，也能一起帶領文組學生參與。

半導體 國教署 教師

延伸閱讀

捷克作家閱讀月活動 推動台灣文學外譯與出版商機

國海院高雄大數據工作坊 培育人才為海洋尋解方

少子化卻鬧高中荒？竹苗家長怨「學校數太少」 國教署：未來將增49班

少子化嚴重嘉科實中首次免試入學招生 嘉中、嘉女考生報到情形曝

相關新聞

將在全台建立100處文化基地 李遠：打造文化為國家經濟力

文化部長李遠今天在台南出席台灣鄉土畫家何文杞逝世周年畫展開幕典禮，拋出將在全台成立100處文化基地的構想，就如台南美學館...

真的噢！國教院辦大家來找碴 助字典糾錯頒感謝狀、最高千元禮券

教育部編纂的國語辭典被立委發現部分解釋有誤，立委建議，教育部舉辦找碴活動，鼓勵民眾參與糾錯修正。國家教育研究院近期已研訂...

高中也推「半導體」課程　26校教師參與工作坊提前練兵

為建構符合產業需求的人才培育系統，教育部國教署邀請高中教師研發高中階段「半導體」課程，於112學年度經10所學校試辦與交...

影／嘉市暑期盛會「科學168」20周年開跑 打造驚奇科學之旅

暑期科學盛會嘉義市「科學168教育博覽會」20周年，上午在港坪體育館前熱鬧盛大開幕，室內外場地4大主題特展、逾30個攤位...

推動科技教育打造魚菜共生系統成果豐碩 鍾孟璋獲師鐸獎

教育部公布今年師鐸獎獲獎名單，嘉義市玉山國中組長鍾孟璋教師長期推動科學教育，多次帶領學生參與嘉市、全國性科技競賽獲獎，投...

文化部首推繪本及圖文書創作新秀獎勵 即日起受理申請

文化部今年首度辦理「繪本及圖文書創作新秀獎勵作業要點」徵件，從即日起至10月15日受理，未曾出版或曾出版2本以內的繪本或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。