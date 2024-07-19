葉丙成：台灣是怕落單的社會 應培養思辨力思考

教育部次長葉丙成今天表示，台灣是怕落單的社會，就像補習不見得好，但大家都在補，就覺得「去一下比較安心」。如有思辨力，就能避免「從眾」，而會思考什麼對自己最好。

葉丙成今天出席在「雜學校」博覽會中舉辦的「2024國際思辨教育論壇」，吸引上百人到場聆聽。他提到，台灣學生花很多時間讀書，卻不見得有在思考，「我們做題目、考試真的在思考嗎？還是只是在刷題而已？」

葉丙成提到，教師上課時趕進度，總是一直講、一直講，學生很難有思考的機會。畢竟一旦停下來思考，就會漏掉老師後來講的東西，有可能就聽不懂了。而補習班教刷題目，也往往是單向的傳輸，沒有太多時間思考，解題策略往往是從腦海中搜尋看過的題型而已。

「台灣是一個怕落單的社會。」葉丙成提到6、7年前，新疆山腳下突然發現40多隻墜崖而死的山羊，場面非常詭異。專家調查指出，羊有跟從領頭者的習性，那一個晚上「領頭羊」沒注意到懸崖就跳下去了，後面的羊即便覺得有異，還是覺得「跟著老大比較安全」，結局就是40多隻都跟著跳崖。

葉丙成幽默地說，台灣人也像墜崖的羊一樣怕落單，當別人都在做某件事時，就會覺得「還是去一下比較安心」，畢竟台灣人最怕的就是「自己一個人死」，就算別人挑的路有問題，跟大家一起死也甘願。

在論壇階段，葉丙成也提到，媒體常說「108課綱推動後，孩子變得更累」，這個論述背後的問題在於，幾乎沒有一個學生同時上過99課綱和108課綱，因此根本無法比較。很多關於教育的論述，民眾若有思辨力，就會發現，事實不見得是第一眼所看到的樣子。

「當你有思辨力的時候，你就不會從眾，你會去思考，什麼才是對自己來講最重要的。」葉丙成指出，108課綱就是希望有所改變，例如考試著重素養能力，讓學生現場閱讀一篇文章、擷取關鍵資訊，進而判斷和回答問題。

葉丙成指出，過去刷題的教育機制，把學生都變成搜尋引擎，然而AI（人工智慧）時代來臨，再怎麼會搜尋都比不過AI。真正重要的能力是「自學」和「好奇心」，畢竟新東西出來的太快，競爭力在於要當最早學會的一批人。