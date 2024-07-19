推動科技教育打造魚菜共生系統成果豐碩 鍾孟璋獲師鐸獎

教育部公布今年師鐸獎獲獎名單，嘉義市玉山國中組長鍾孟璋教師長期推動科學教育，多次帶領學生參與嘉市、全國性科技競賽獲獎，投入參與各項科技教育推廣政策，指導學生參加科學168等科學教育活動，成果豐碩優異，受學生歡迎，榮獲教育界最高榮譽師鐸獎。

鍾孟璋獲獎事蹟包括指導學生參加科學展覽、環境教育實作競賽、智慧機器人競賽、科技教育實作競賽、機關王競賽等，獲獎無數，積極推動科技教育業務，舉辦各項體驗及營隊課程及展覽，協助孩子體驗科技、親近科技，玉山國中有他打造的「魚菜共生系統」，假日他穿梭菜園，提供師生很棒教學場域，他保持強烈責任心與使命感，全方位卓越表現。

鍾孟璋對獲獎感到非常意外與榮幸。他說，要讓學生喜歡學習，老師自己得自己先喜歡教學，有活絡課堂，良好互動，比起老師有多少豐富學識更重要，雖然教育現場有許多困境，努力絕對有用，每個孩子透過教學及影響，能活出更精采人生，期許自己成為教育界終身志工。

嘉市科學168教育博覽會今天在港坪國小登場，鍾孟璋率玉山國中團隊與嘉市28所學校，展現各校科技教育成果，還有各科技中心「壓箱寶展出」，歡迎市民參加。