真的噢！國教院辦大家來找碴 助字典糾錯頒感謝狀、最高千元禮券

教育部編纂的國語辭典被立委發現部分解釋有誤，立委建議，教育部舉辦找碴活動，鼓勵民眾參與糾錯修正。國家教育研究院近期已研訂大家來找碴機制，只要讀者來函指出錯誤，將頒發感謝狀；且定期統計讀者來函促修訂的條目，並頒發最高1000元禮券。

國教院設有1意見信箱，平均每月約接獲120封來函，已成為近年使用者廣泛使用的意見管道。國教院研議使用意見信箱辦理大家來找碴活動，並將定期統計來自民間可指出字典誤植的有效來函。

大家來找碴機制包括每季統計一次有效來函，凡是指出誤植可促使辭典修訂的來函，國教院均將致送感謝狀，並於感謝狀中敘明促使修訂的詞條數量。

再者，國教院將每半年統計一次因讀者來函而修訂的詞條數，個人只要促成10則以上詞條修訂，即會致贈1000元禮券；若促成5至9條修訂，則會致贈500元禮券；達到3至4條者，則會獲得200元禮券。國教院預計今年12月進行第一次有效來函修訂和詞條數統計，並於明年發送感謝函和禮券。

國教院將於9月正式公告於網站和社群平台，鼓勵民眾響應。國民黨籍立委葉元之表示，日前接獲民眾陳情，指出國語辭典中誤植「密西西比河」是「世界上最長的河流」，但實際上世界最長河流應是尼羅河。民眾熱心提供意見但教育部卻稱要找專家研議，顯見對辭典修訂漫不經心。

葉元之表示，現代社會網路資訊雖多，但本提供正確資訊的國語辭典一旦出包，對學生、對有需要查詢的民眾來說都很困擾，日前才於教育文化委員會上建議辦理大家來找碴。

近期不少民眾使用國語辭典，陸續指出「早上」的上字、語助詞「噢」讀音和民眾習慣用法不同，如早上讀音標記為「ㄗㄠˇ˙ㄕㄤ」，「上」非民眾熟悉的四聲；噢則標記為「ㄩˇ」，均引發話題。國教院則表示，重編國語辭典修訂本是呈現為研究利用而保留的早期口語讀音。