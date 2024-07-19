清大發表第8代賽車 打造輕量化零件再戰國際賽

國立清華大學「清大賽車工廠」今天發表第8代賽車TH08，除了展示學生自製的輕量化碳纖維輪框及車殼，也提升無人車控制系統，計畫明年再戰國際學生方程式大賽。

清大賽車工廠今天發表全新升級第8代賽車TH08，與上一代TH07賽車一樣是可有人駕駛或無人駕駛車型，除了展示輕量化碳纖維輪框，也提升無人車視覺辨識系統，團隊還特別在校內道路進行賽車動態展示，相當震撼。

清大提供新聞資料指出，清大賽車工廠去年8月推出首輛無人駕駛電動賽車TH07，參加歐洲學生方程式大賽，在捷克賽拿下無人車組8字繞環第2名，並獲得最佳車檢獎。但在德國賽時因車體嚴重受損壞，遺憾無法完賽。

清大賽車工廠隊長、即將交棒職務的動力機械工程學系應屆畢業生余承翰接受媒體聯訪表示，去年在歐洲賽場上觀察到頂尖車隊多使用碳纖維零組件，不但減輕車重，車體也不易變形、過彎速度加快，因此今年決定不出國比賽，專心研發自製碳纖維零組件。

余承翰表示，團隊已成功開發出輕量化的碳纖維輪框及車殼，碳纖維輪框重量比前一代鋁製輪框減少了60%。全車總重目前是260公斤，希望明年的新車使用新輪框和車殼後，總重量可降至200公斤以下。

清大賽車工廠技術長、即將進入清大動力機械工程學系研究所的鄧皓銘指出，此次也提升無人駕駛電動賽車的視覺辨識系統，改善軟體演算法並增設鏡頭辨識，提升2倍以上的賽道辨認準確度。

余承翰補充說，TH08經軟體升級後，今年5月在鹿港車測中心進行8字繞環試車，寫下4.63秒的隊史紀錄，直逼去年德國賽的第1名速度，令團隊振奮不已，計畫明年再戰國際學生方程式大賽，盼拿下佳績。