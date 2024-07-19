全國第3個有午餐自治條例 基隆將增營養師服務所有學校

基隆市學校午餐自治條例7月4日經教育部核定通過，成為全國第三個有午餐自治條例的縣市，將增加約聘營養師，服務範圍可涵蓋到全部學校。該條例規定，可視情形跨校聯合聘用營養師，將聯合未達40班之學校組成校群，由一間學校主聘營養師進駐服務多校。

教育處指出，以往學校須達40班以上或中央廚房模式供餐達40班以上始得置營養師1人，考量學校午餐衛生把關嚴謹度不斷提升，需更多營養師進駐提升午餐食安衛生品質，因此提出自治條例。

代理處長楊桂杰說，自治條例通過後，可視情形跨校聯合聘用營養師，將聯合未達40班之學校組成校群，由一間學校主聘營養師進駐，協助督導校群午餐衛生事務及推動健康飲食教育，因此營業師服務的範圍就可擴及全市所有學校，解決以前的困境。

教育處副處長徐嬿立指出，自治條例核定後將辦理後續法制頒布程序，建構完善基隆學校午餐法制層面，成立市級學校午餐輔導會，強化輔導機制，建立獎懲制度。教育處也正在制定學校午餐SOP作業手冊，從驗收、前處理、烹煮、配膳、配送、用餐、回收、清洗到環境設備清潔檢查的標準作業流程一次到位。

市長謝國樑表示，學校午餐施政方向從法制、管理、補助、人員、採購及教育六大面向著手精進，建構完整層級制度及管理，加碼提升食材補助，增加廚務人員待遇薪資全年不中斷，額外補助午餐秘書教師減課等措施，聘請更多營養師進入學校，增加更多專業人力為學校午餐把關。