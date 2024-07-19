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2024台灣文學獎創作獎得獎名單揭曉 8/3頒獎

中央社／ 台南19日電

國立台灣文學館今天發布新聞稿公布2024台灣文學獎創作獎得獎名單，包括以作品「安特衛普」獲劇本創作獎首獎的黃婉婷等10名創作者於各獎項拔得頭籌，預定8月3日在台文館頒獎。

其餘得獎名單包括台語文學創作獎，新詩首獎為林秀蓉「紅頭嶼的記事簿」、散文首獎是林肯輝「富嘉美」及小說首獎為魏崇益「跋」；客語文學創作獎，新詩首獎為邱湘雲「灰鶴倒影」、散文首獎是何志明「遽遽」及小說首獎為吳餘鎬「孝子」。

原住民華語文學創作獎類，新詩首獎為林丞「誰在字典裡翻到Pazangal」、散文首獎是麗度兒．瓦歷斯「一直看得見」及小說首獎為潘鎮宇「太陽的眼淚」。

台文館說，得獎作品從154件參賽作品中，經20名評審、4場評審會議嚴謹評審選出。今年出現更多受過現代文學訓練作家加入母語寫作行列，期許所有議題持續被深掘發展，展現當代台灣文學精神，開創母語文學更多可能。

創作者 原住民 台灣文學

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